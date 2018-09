Aviserne vrimler for tiden med indlæg, hvor bl.a. DI og visse politikere argumenterer for, at Danmark skal åbne for en massiv import af arbejdskraft fra f.eks. Østen eller Afrika. Man er ikke længere tilfreds med at søge blandt de 18 millioner ledige i EU eller betale en tilstrækkelig høj løn til arbejdskraft fra lande uden for EU. Jeg synes, at det er et usundt princip at sige, at vi ikke længere i Danmark skulle være i stand til at forsørge os selv. Selvfølgelig kan vi forsørge os selv. Det kan godt være, at væksten bliver lavere, og at folk ikke længere skal have ny bil hvert andet år, men det er efter min mening umoralsk at importere arbejdskraft for at presse velstanden op over, hvad landets egen befolkning kan præstere.

Det minder lidt om de amerikanske sydstater i gamle dage, hvor plantageejerne mente, at en massiv import af sorte slaver var nødvendig, for at de kunne sidde på deres verandaer og konversere. Lad nu industrien bevise, at den kan beskæftige alle de udlændinge, vi allerede har siddende rundt i deres lejligheder, før vi begynder at importere flere. Ellers kan de jo evt. flytte arbejdspladserne ud af landet, ligesom de tidligere har gjort. Det er bedre at flytte virksomhederne til Østen eller Afrika i stedet for at flytte Østen eller Afrika til Danmark. Alternativt kunne regeringen jo tage lidt af luften ud af økonomien, eller fagforeningerne skrue op for lønkravene. Det bliver noget nær umuligt at få styr på den globale opvarmning, hvis man insisterer på denne evindelige vækst.