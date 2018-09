Overalt i bybilledet ser jeg for tiden statsminister Lars Løkke Rasmussen med slogans, der alle ender på ”Det er velfærd”.

Selv om statsministeren bryster sig af at tilføre Velfærdsdanmark en pæn pose penge med sit finanslovsforslag, så står der ikke ét eneste sted noget om stress, arbejdsmiljø, arbejdstilsyn eller noget, der bare minder om det. Jeg har søgt både den store og lille udgave igennem som et barn, der ikke har kunnet finde sin bamse: jeg fandt ikke ét eneste ord, der gør hverdagen bedre for Velfærdsdanmarks medarbejdere. Desværre.

Jeg har heller ikke kunnet finde noget om Arbejdstilsynet, der siden 2015 har mistet en sjettedel af sin bevilling og står til at miste endnu mere. Det betyder færre tilsyn, færre påbud og færre forbedringer. Når det parres med færre ressourcer og hårdere pres, er der ikke noget at sige til, at man som menneske, som medarbejder og som offentligt ansat knækker sammen.

Det eneste rigtige er at investere i arbejdsmiljø og -tilsyn. Det er for dyrt at lade være i forhold til sygemeldinger, jobskifte og i værste tilfælde dødsfald. Jeg tror, vi er mange i det offentlige, der føler, at vi hver dag skal køre 240 km/t for at nå det vi skal; lave nye bekendtgørelser, svare på borgerhenvendelser, teste systemer, journalisere og meget mere, der er en del af min hverdag som kontorfunktionær i staten. Og det er ikke velfærd, når jeg skal nå det hele med 240 km/t.