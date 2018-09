Regeringen vil sætte it på skoleskemaet. Et fantastisk projekt, som branchen bør tage aktiv del i for at forhindre en hidtil uset situation i branchen.

It-branchen er hastigt på vej imod en situation, som den aldrig tidligere har stået i. Sådan at forstå, at Erhvervsstyrelsen i en nylig rapport anslår, at danske virksomheder i 2030 vil mangle over 19.000 kvalificerede it-specialister. Nye udfordringer kræver som bekendt utraditionelle løsninger, og derfor har jeg et opråb til den danske it-branche.

Jeg har i min tid oplevet en del eksempler, hvor folkeskolelærere og it ikke har rimet voldsomt godt på hinanden. For eksempel insisterede en af min datters lærere i folkeskolen på, at eleverne hver dag skulle medbringe de vigtigste dokumenter i det pågældende fag i et ringbind. Reelt uden nogen fornuftig grund idet samtlige dokumenter også fandtes i digitale versioner tilgængelige på elevernes computere. En gammeldags tankegang, der ikke er forenelig med danske børns generelt stærke it-færdigheder.

Jeg har selv flere gange undervist børn fra 3. og 4. klasse i digital dannelse i et projekt ledet af Børns Vilkår. Det var hver gang en stor oplevelse og en bekræftelse på, at danske folkeskolebørn i dag besidder enorme ressourcer på teknologiområdet.

Nu findes der utvivlsomt også eksempler på det modsatte. Jeg kender for eksempel til lærere, som forsøger at integrere kodning i matematikundervisningen. Et spændende tiltag, som uden tvivl kan være med til at tænde en ild i de elever, der har interesse og talent for it. Men uanset kompetencerne rundt omkring på landets lærerværelser mener jeg, at vi som branche bør tilbyde vores hjælp i forbindelse med at dygtiggøre landets folkeskoleelever inden for it – og på den måde også hjælpe lærerne.

Regeringen har på Teknologirådets glimrende anbefaling besluttet at sætte it på skoleskemaet. Det er indtil videre sket i form af et pilotprojekt, hvor 40-50 yngre folkeskoleelever fra august 2018 bliver undervist i faget teknologiforståelse. Forsøgsprogrammet indgår i regeringens strategi for digital vækst, og målet er at inspirere unge mennesker til i højere grad at vælge en it-faglig uddannelse, fordi Danmark altså er på vej imod en akut mangel på it-specialister.

Faktisk er problemet allerede til stede i dag. Således viser en analyse fra Danske Regioner baseret på tal fra Eurostat, at hver anden danske virksomhed havde problemer med at rekruttere it-specialister i 2016. Til sammenligning var det kun hver tredje virksomhed i 2012, så udviklingen bevæger sig hastigt i den forkerte retning.

En af løsningerne er naturligvis at sætte ind over for vores børn i en så tidlig alder som muligt. Derfor bifalder jeg regeringens tiltag, ligesom jeg antager, at hele den danske it-branche gør det. Men jeg ikke bare støtter op om ideen, jeg tilbyder også mig selv som underviser og håber, at mange andre vil følge trop. Som fagpersoner står vi alt andet lige godt rustet til opgaven, som i min optik ikke handler om at klæde børnene på til at bruge teknologien, men til at forstå den.

Evnen til at benytte nutidens teknologi har børnene i vidt omfang allerede, og alene af den grund vil mange folkeskolelærere komme til kort i en undervisningssituation. De har vel at mærke at gøre med børn fra den såkaldte generation Z, som er vokset op med tablets, telefoner og ikke mindst internet. Børnene er ganske enkelt langt foran de voksne, når det kommer til digital adfærd.

Derfor er der i situationen brug for fagpersoner og eksperter for at give børnene det modspil og det løft, som de har brug for. Og det forhindrer naturligvis ikke, at lærerstanden eksempelvis sætter ind på seminariet for fremadrettet at give lærerne en bedre ballast på it-området.

Jeg har selv flere gange undervist børn fra 3. og 4. klasse i digital dannelse i et projekt ledet af Børns Vilkår. Det var hver gang en stor oplevelse og en bekræftelse på, at danske folkeskolebørn i dag besidder enorme ressourcer på teknologiområdet. Deres brugererfaringer er fantastiske, men de mangler til gengæld at forstå rækkevidden, konsekvenserne og mulighederne. Den hjælp får de af skolen i den analoge verden, men ikke nødvendigvis i den digitale, fordi lærerne ganske enkelt ikke besidder den tilstrækkelige forståelse for it.



Jeg mener derfor, at it-branchen har et fælles ansvar for at forløse it-branchens fremtidens talentmasse til glæde for hele Danmark. Det kan vi passende gøre ved at give folkeskolens lærere en hånd med undervisningen, indtil de selv har hævet niveauet et par grader.