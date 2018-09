Det er betryggende at vide, at der er folk uden for Europa, der bekymrer sig om vor lille verdensdels ve og vel. Ifølge Mikael Jalving er selveste Dalai Lama blandt disse. Man kan også forsvare grænsernes bevarelse, så længe der er forskellige sprog (heldigvis, da) og på trods af flyvemaskiners hærgen og forurening af luftrummene over diverse landegrænser. Hvis dét er ”globalisering”, må man håbe, at dette trylleord snart vil gå i sin mor igen og blive erstattet af det velkendte ”internationalisering” – dette ord respekterer i sig selv det faktum, at der er forskellige nationer.

