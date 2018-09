Debat: KU’s knæfald for ansvarsløsheden

Selvom jeg tvivler på, at den følelse holder, så er den ikke desto mindre reel. Sidste skud på diskriminationsstammen er henstillingerne fra ledelsen på Københavns Universitet om at ændre temaerne til udklædningsfesten på de studerendes introforløb. Temaerne ”indianere”, ”ghetto”, ”mexicanere”, ”white trash”og ”church camp” blev udskiftet med ”det vilde vesten”, ”hiphop”, ”hattefest”, ”trailer park” og ”sommerlejr”. Dermed har ledelsen sikret sig, at de studerende ikke ifører sig en diskriminerende udklædning, ikke sandt? For under temaet ”det vilde vesten” kan de studerende jo klæde sig ud som cowboys og klapperslanger, mens de under temaet trailerpark jo kan klæde sig ud som campingvogne, ikke?

Det ligner umiddelbart en total ansvarsfralæggelse fra ledelsen. Det ser ikke ud, som om de studerende er forhindrede i fortsat at iføre sig en såkaldt diskriminerende udklædning, men hvis de vælger at gøre det, kan ledelsen blot henvise til sin strategiske rygdækning. Det er et knæfald for ansvarsløsheden og dybt urimeligt over for de studerende, som forventer at blive uddannet gennem deres uddannelse. Jeg hylder naturligvis, at konkrete udklædninger ikke er blevet forbudt, men efterlyser, at ledelsen lægger op til en diskussion.

Det er svært at diskutere, hvornår folks følelser er berettigede, og hvor meget der skal tages hensyn til disse følelser. Desuagtet må og skal det gøres. At føle sig krænket skal ikke være ensbetydende med, at noget er krænkende. Nogle vil unægtelig føle sig mere diskriminerede end andre, men vi er nødt til at forstå hvorfor, så vi kan lære af det og udvikle hinanden. Det er desværre synonymt med minefelt for det første at drive gæk med minoriteter og for det andet at betvivle disses berettigelse i at føle sig krænket. Derfor vælges ofte den lette løsning, hvor man lægger sig fladt ned og undskylder, da det er det sikreste.

Det samme gjorde ledelsen, hvorved den lader sine studerende i stikken og desuden opdrager dem i at have berøringsangst med emnet og derudover udhuler diskriminationsfølelsen hos dem, som egentlig er berettiget til at føle den. Min største frygt er svenske tilstande, derfor dette opråb. Tag noget ansvar.