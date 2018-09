Da man i 1939 indførte racismeparagraffen i dansk straffelov, var formålet at beskytte de danske jøder mod den spirende antisemitisme, som herskede i Tyskland med racelove og statslig propaganda. Men meget tyder på, at paragraffens daværende formål længe er udtjent, og det er derfor på tide, at der bliver foretaget en revision af racismeparagraffen.

Et grundlæggende element i et frit samfund er nemlig, at borgerne har ret til at ytre sig frit. Det gælder, hvis man vil kritisere regeringen eller religiøse dogmer, men det gælder også, hvis man taler nedværdigende om andre grupper. Vi har som borgere en forpligtelse og et ansvar for at omgås hinanden med en gensidigt respektfuld tone, og det bør derfor ikke være lovgivningsmagtens opgave at moderere udsagn, som nogen måtte finde anstødelige.

Desværre borteroderer racismeparagraffen dette mellemmenneskelige ansvar og regulerer i stedet hadefulde ytringer med paragraffer og magt. De seneste års domsfældelser og den kraftige stigning i antallet af dømte efter paragraffen viser med al tydelighed, at racismeparagraffen i sin nuværende form udgør en betragtelig indskrænkning i danskernes ytringsfrihed. Dertil hører, at mange formodentlig underlægger sig en selvcensur af frygt for retslige efterfølger.

I perioden fra paragraffens indførelse til 2000 blev kun 10 personer dømt i henhold til racismeparagraffen. Siden er praksis imidlertid blevet strammet i sådan et omfang, at der i dag er mere end 90 personer, som er blevet dømt efter paragraffen. Dette skyldes i høj grad, at man tilbage i 1971 udvidede paragraffen, så den gik fra at kriminalisere ophidselse til had, mens den i dag kriminaliserer både forhånelse og nedværdigelse af minoriteter.



Skole vil ikke anmelde mor i niqab: Har ingen interesse i at »starte en konflikt« Regeringen præsenterer sit forslag til finansloven. Forskere advarer mod hysteri i klimadebatten. Politibetjent fra Texas er blevet idømt fængselsstraf i en usædvanlig sag.

Forskellen kan umiddelbart virke ubetydelig, men det nuværende indhold af paragraffen udgør en væsentlig indskrænkning af ytringsfriheden. De seneste års domsfældelser viser, at paragraffens anvendelse i mange tilfælde er arbitrær og kriminaliserer kritik af eksempelvis religion. For blot to år siden blev en mand dømt for at have sammenlignet islam med nazismen, mens et stadigt stigende antal bliver dømt for opdateringer på sociale medier.

Den overordnede udvikling peger i retning af en kraftig udvanding af den grundlovssikrede ret til at ytre sig frit, og det er derfor på tide, at man foretager en revision af racismeparagraffen. Vores internationale forpligtelser gør, at vi ikke kan afskaffe paragraffen helt, men en ændring af den nuværende ordlyd vil unægteligt være et skridt i den rigtige retning. Konkret kan paragraffens ordlyd ændres, så den begrænser kriminaliseringen til ytringer, ”der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden”.

Dermed bliver bestemmelsens i

Hadefulde og forskruede ytringer bør ikke bekæmpes med paragraffer og magt, men gennem åben dialog. Hadefulde og forskruede ytringer bør ikke bekæmpes med paragraffer og magt, men gennem åben dialog.

ndhold indsnævret, så fokus flyttes over til, om en ytring kan udgøre en eventuel forstyrrelse af den offentlige orden. På den måde kan vi styrke ytringsfriheden, fordi vi i mindre grad vil se domsfældelser, der retter sig mod ytringer af politisk karakter. Hadefulde og forskruede ytringer bør ikke bekæmpes med paragraffer og magt, men gennem åben dialog. I sidste ende må vi erkende, at ingen ændrer holdning af at få en bøde, men derimod gennem debat og tilbagevisning af forfejlede argumenter.