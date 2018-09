Har I som minimum ikke sex en gang om ugen med samme energi og entusiasme som under den daglige tandbørstning, vælter dit parforhold. Lyder det ikke så romantisk, som du drømmer om, husk så på, at vi, hvad sex angår, netop taler om parforholdets ”minimum”.

Når dit parforhold vælter uden notorisk regelmæssig sex, skyldes det, at parforholdets fundament anno år 2018 udgøres af tre ben, nemlig kærlighed, venskab og sex. Som en anden trebenet stol betyder det, at begynder et af parforholdets tre ben at vakle, risikerer du nemt at blive overhalet indenom af en skilsmisse. Selv om nutidens parforhold får skyld for at være udfordret som aldrig før, er dets formel derfor egentlig ganske enkel. Værn først og fremmest om det venskab, den kærlighed og den sex, parforholdet begynder med – og tag så resten af parforholdet derfra.

Resten forstået som børnene og deres opdragelse, køkkenet og bilen, hvem der skal hente og bringe, og hvor I skal holde juleaften. Vel er resten helt sikkert særdeles vigtigt. Imens det i sagens opretholdende natur aldrig kan være så vigtigt som det trebenede fundament, hvorpå det hviler: sex, venskab og kærlighed. Lad os derfor få udryddet myten om ”spontan sex” en gang for alle: Spontan sex findes nemlig ikke. Jeg ved så godt, at I havde masser af sex, dengang I lige havde mødt hinanden, men spontant var det nu aldrig. Det tror I bare, det var.

Nej, dengang gejlede I nemlig jer selv op hele tiden. Par, der lige har mødt hinanden, har ikke spontan sex. De har ”planlagt” sex hele tiden. Det er jo rigtigt nok, når du kan huske, at I havde sex på din venindes toilet til en fest, selv om døren ikke kunne låses. Fordi I ikke kunne holde fingrene fra hinanden. Fordi I ikke kunne vente. Men spontant – aldrig! Det var ”nøje planlagt”. Den sex, I dyrkede på toilettet, begyndte lang tid før, festen startede.

Før festen havde I begge to tænkt på hinanden mange gange. Før festen havde I begge nøje overvejet, hvilket tøj I ville have på, hvis nu ”den anden” også kom til festen. Soigneringen var i top og undertøjet spritnyt. Håret var sat og trimmet i begge ender. Ikke nødvendigvis fordi I vidste hjemmefra, at I skulle dyrke sex på toilettet ved venindens fest med en måske kommende partner. Men at I begge i den grad havde gejlet jer selv op gennem en række ritualer til at være klar til et eller andet. Før festen havde I således begge to ”planlagt” den spontane sex. Hos et par, der kom i min rådgivning, var han i særlig grad ramt af hendes utroskab, fordi utroskaben ifølge hende selv var sket ”spontant” til en firmafest i hendes bil. Samtidig med at hun på hjemmefronten, ifølge ham, aldrig havde spontan lyst til ham.

Men kvinden dyrkede efter min vurdering ikke spontan sex i bilen til firmafesten. Hun dyrkede planlagt sex – uden selv at vide, at det var planlagt. Kvinden var sandsynligvis en tikkende bombe, da hun gik hjemmefra på grund af parrets i forvejen dårlige parforhold. Hun havde købt nyt tøj. Hun havde købt nyt undertøj. Hun havde taget solarium. Hun var intimbarberet. Ikke fordi hun planlagde en kommende utroskab. Slet ikke. Hun trængte bare så hårdt til at være i og at mærke en anden tilstand end den daglige mangeltilstand derhjemme. Hun trængte til at drikke af livets seksualitet. Hun trængte til at blive slugt med øjnene. Til at blive set. Og til at blive bekræftet som kvinde. Men sammen med det nye tøj og forventningen om stjålne begærlige blikke, har hun også opbygget en seksuel spænding.

Det har en hanhund lugtet. For kvinden her kunne det måske have været nok med bekræftelsen, flirten, kysseriet, men på et tidspunkt i løbet af festen har bordet så fanget. I den forstand havde kvinden planlagt sin utroskab i mindste detalje, selv om hun aldrig bevidst havde planlagt den overhovedet. Måske hun har nydt selve sexakten, når det nu gik, som det gik, men i virkeligheden var det ikke selve akten, men en meget bredere del af alt det, som sex også er, som kvinden søgte, og som hun selv med succes ubevidst havde iscenesat og ”planlagt” hjemmefra.

Min pointe til bevarelse af dit parforhold er således, at sexlysten i det lettere slidte parforhold sjældent falder ned fra himlen, der skal arbejdes med den. Lysten skal planlægges. Såvel som pointen er, at jo mindre sex I dyrker, desto mindre lyst får I til hinanden. Også hvad sex angår, gør det forhold sig gældende, at inaktivitet skaber yderligere inaktivitet. Netop i forhold til sex måske nok i højere grad for mange kvinders end for mange mænds vedkommende.

Men uanset om det sidste er rigtigt, gælder det grundlæggende, at jo mindre sex I dyrker sammen, jo mindre lyst får I til hinanden. Og omvendt. Jo mere sex, inklusive orgasmen, I dyrker, jo mere lyst får I. Du kender nu baggrunden for, at jeg kan og tør skrive: Har I som minimum ikke sex en gang om ugen med samme energi og entusiasme som under den daglige tandbørstning, vælter dit parforhold.

Sex på så at sige recept, i modsætning til tandbørstning, fører til mere lyst og dermed nydelse. Om der så lige nøjagtig skal stå ugentlig, eller et andet tidsinterval, på recepten, finder I sikkert selv ud af.

Det vigtigste for jeres parforhold er at komme til den erkendelse, der er ikke at turde at springe over sex, mere end I hver især tør springe tandbørstningen over. Retfærdigvis sagt vil jeg nævne, at jeg møder par, for hvem sexakten angiveligt ikke er vigtig, men som alligevel lever et kæresteskab sammen på åndelig erotisk vis. Stor respekt for det. Men her har jeg desværre også mødt par, som mere eller mindre indbyrdes samtykkende havde opgivet deres sexliv.

Men hvor så den ene af dem har været ved at gå i regulær opløsning, da de opsøgte mig, fordi den anden lige pludselig så alligevel godt ville dyrke sex – i form af utroskab. Har I ikke et regelmæssigt sexliv i dit parforhold, så få i det mindste talt ordentligt ud med hinanden om, hvorvidt det nu også helt sikkert er i orden for jer begge to. Hovedpassagerne i teksten her stammer fra min bog ”Svaret er Ja – Kierkegaard som parforholdets fyrtårn”.

Men i forhold til sex behøver du nu på ingen måde læse en bog for at undgå at dit parforhold vælter. Men du behøver i den grad at sørge for at bevare parforholdets tre ben lige lange og solide, idet hvert enkelt ben forudsættes af de to andre. Hvis ikke parforholdet handler om sex, så ved jeg ikke, hvad det handler om. Dybest set er det vel seksuallivet, det erotiske, der gør et parforhold, sammenlignet med alle andre relationer. Selv om det er normalt, at sexlivet svinger i omfang i langvarige kæresteskaber, så er det ikke desto mindre end en katastrofe for parforholdet at nedprioritere sexlivet generelt.

At nedprioritere sexlivet er efter min erfaring den farligste risikofaktor for parforholdet. Når jeg i kærlighed til parforholdet, som samfundets verdslige byggesten nummer et, på den måde forhåbentlig har skræmt livet af enhver i et parforhold, hvad angår sex, har jeg så alligevel en indrømmelse at gøre. Hvis jeg i teorien skulle vælge en nummer et af parforholdets tre ben, ville det blive: venskab. Det ville det, idet parforholdets to andre ben, kærlighed og sex, på sigt har det med at trigge til indbyrdes fjendskab, når de prøver at holde balancen uden altså venskab.

Denne akademiske indrømmelse ændrer dog alt i alt ikke på parforholdets praksis. Hvad det understøttende ben sex angår: Just do it. Allerede i dag. Inden du og dit parforhold bliver overhalet indenom af en skilsmisse.