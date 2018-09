Vi lever i formløshedens tyranni, og det gør sig i særlig grad gældende på datingmarkedet, hvor det har konsekvenser for begge køn.



»Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Hvad skal jeg kigge efter? Hvornår ved jeg, om hun er klar på den?« Sådan kunne en helt almindelig sætning lyde fra stadig flere af mine unge mandlige klienter. De forstår ikke det romantiske spil, kvindernes tvetydige signaler, og det frustrerer dem: »Så tænkte jeg, at det rigtige måtte være lige at spørge om lov til at kysse hende, så jeg ikke bare kyssede hende uden videre, men da jeg så spurgte, kiggede hun mærkeligt på mig sagde: ’Sådan noget spørger man da ikke om, det gør man da bare.’ Og så gik hun ellers sin vej.« Det er ikke nemt. Herefter følger mange rollespil, hvor klienterne spiller sig selv og jeg en tilfældig date, de forsøger at komme i bukserne på. Jeg fortæller mændene, hvordan deres bemærkninger og fremtoning opleves. Giver dem en konkret feedback på deres scoringsmanøvrer.

Drop scorereplikken, når du flirter

Kvinden blev for så vidt uafhængig af manden, og ægteskabet blev en mere følelsesmæssig end økonomisk overenskomst. En partner var ikke længere en, du blev tildelt, men en, du selv måtte tillokke.

Hvornår er det for meget, hvornår er det for lidt? Stille og roligt øver vi os i kurtiseringskunsten. Men hvorfor er det overhovedet blevet nødvendigt? For at forstå dét bliver vi nødt til at se på historien. Datinghistorien. Vi skal ikke mere end et par hundrede år tilbage i vores egen danmarkshistorie for at støde på fænomenet tvangsægteskab. Herhjemme har det i flere tusind år været skik og brug at forældrene eller landsbyfællesskabet sørgede for, at børnene blev trolovet med passende partnere, som forældrene og den øvrige slægt kunne have glæde af. Ægteskabet var en økonomisk overenskomst mellem familier og handlede meget lidt om følelser. En partner var således ikke én, man selv skulle tillokke, men én man blev tildelt.

De største alvorlige nybrud i datinghistorien kom med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og de økonomiske opsving i tiden, der fulgte. Kvinden blev for så vidt uafhængig af manden, og ægteskabet blev en mere følelsesmæssig end økonomisk overenskomst. En partner var ikke længere en, du blev tildelt, men en, du selv måtte tillokke. Et par habile dansetrin blev et udmærket lokkemiddel. Således slog danseskolerne for alvor igennem i starten af 1900-tallet, hvor det blev almindelig dannelse at kunne de basale dansetrin, så man kunne gøre sig til ved det lokale høstbal.

Men også her var alt gennemritualiseret. Mændene blev forventet at byde op til dans. Sagde hun ja første gang, var det et godt tegn. Sagde hun ja anden gang endnu bedre, men sagde hun ja tredje gang, han bød hende op, så det rigtig godt ud. I dag ser det en smule anderledes ud. Ikke ved høstballet, men ved cafébordet skal mine kurtiseringskompetencer stå deres prøve. Men hvad vil det sige, at ”byde hende op til dans” over café latten? Én af mine klienter reflekterede engang over den gåde, dating var for ham: »Hvad betyder det smil? Er det et ja eller et nej? Er det nu, jeg skal spørge, om vi skal mere?«

Og meget hviler på mandens skuldre, da han oftest forventes at tage de første skridt, være den initierende. Kvinden skal helst være den modtagende, gådefulde og kostbare: »Jeg havde egentlig lyst til bare at flyve på ham … Men det er lidt sådan som pige, at man helst ikke skal være alt for frembrusende. Egentlig er jeg megatræt af, at det skal være sådan, men sådan er det i hvert fald i min venindegruppe.« Sådan sagde en gymnasiepige, jeg snakkede med for nylig. Gådefuldhed er en væsentlig ingrediens i den kostbare kvinderolle, og den rolle gør spillet endnu vanskeligere at spille for begge køn. Kvinden ønsker egentlig ikke at være gådefuld, og manden bliver fortvivlet over at skulle gætte løsningen på gåden. På baggrund af deres mere eller mindre kvalificerede gæt skal han hernæst tage initiativet og være den, som risikerer afvisningen.

Historisk har der ikke været brug for et sprog til at navigere i seksualitetens og kærlighedens land. En partner, var ikke én, man skulle bruge et sprog for at vinde, for partneren var én, man blev tildelt.

En afritualiseret datingkultur krydret med kvindelig utydelighed er en farlig kombination. »Jeg tænkte, at hun var med på den. Altså, hun sagde jo ikke nej, så jeg blev bare ved. Men nu bliver jeg i tvivl om, om det overhovedet var det rigtige.« Mange af de unge mænd, jeg snakker med, er fortvivlede. De er fortvivlede over, at de ikke forstår hele datingspillet, og de er fortvivlede over, at de uforvarende kommer til at overskride pigers grænser. Grænser, som i enkelte tilfælde først bliver markeret efterfølgende. Én af mine klienter er blevet ringet op efter etog anklaget for at have voldtaget vedkommende.

Vi snakkede om, hvad der var sket. Han fortalte fortvivlet, at de havde haft en fin aften, de havde begge været fulde, han havde ikke brugt fysisk magt, og hun havde ikke sagt nej. Men nu, hvor han tænkte tilbage, havde hun måske ikke været så meget med … Spørgsmålene begyndte at melde sig: »Hvad sker der, hvis hun anklager mig? Hvilke konsekvenser har det for mit liv?« En længere periode med angst og voldsomme søvnproblemer fulgte ham. Jeg er så heldig, at jeg af og til også får nogle af de piger i tale, hvis grænser er blevet overtrådt, så jeg også kan høre deres fortælling.

De fortæller mig, at de ofte ikke får sagt tydeligt fra over for fyren, da noget i dem frygter, at et nej enten betyder et farvel til hele relationen med ham eller har andre konsekvenser, de ikke kan overskue. Så hellere lukke øjnene og få det overstået. At det ikke var det værd, opdager de oftest først bagefter. Her snakker vi vel at mærke ikke om strafbare overfaldsvoldtægter, hvor et nej ingen nytte vil have.

Historisk har der ikke været brug for et sprog til at navigere i seksualitetens og kærlighedens land. En partner var ikke én, man skulle bruge et sprog for at vinde, for partneren var én, man blev tildelt. Sidenhen blev der gjort op med tildelingsprincippet, men unge kurmagere blev ikke overladt til formløsheden. Kurmageriet var i kraft af dansen til en vis grad ritualiseret. I dag skriger unge på et sprog. Det kaster mange af de unge i armene på løfterige amerikanske pickup artists, en slags scorekunstnere, som bekender sig til særlige scoringsmetoder. Metoder, som ofte bygger på et kynisk og strategisk menneskesyn, hvor kvinder behandles som objekter, mænd kan lære at manipulere med for at få deres seksuelle vilje igennem. I sidste ende kommer metoderne kun til at forringe den indlevelse og empati, mændene senere får kraftigt brug for i jagten på en partner.



Kvinden ønsker egentlig ikke at være gådefuld, og manden bliver fortvivlet over at skulle gætte løsningen på gåden.

Derfor bliver vi nødt til at tage unges spørgsmål alvorligt og tilbyde dem et alternativ. På den ene side spørger de unge mænd mig: Hvordan skal vi sige ja på den rigtige måde? Hvordan skal jeg tilnærme mig hende og tolke hendes signaler? På den anden side spørger de unge kvinder mig: Hvordan skal vi sige nej på en måde, så han ikke bliver ked af det eller skuffet? Hvordan skal jeg sige nej, når jeg på en måde også mener ja, når jeg gerne vil ham, jeg vil bare ikke dét lige nu? De spørgsmål kan jeg ikke besvare, for de unge må skabe deres eget sprog.

De må gøre deres egne erfaringer, for hele det her spil læres kun igennem erfaring. Men vi som voksne undervisere kan skabe en undervisningsramme, hvori de sprog og erfaringer kan blive til. Erfaringerne behøver nemlig ikke at blive gjort på diskoteket, eller når de unge er fulde til fester. De kan også komme i ”fredstid”. I en helt almindelig dansk skolekontekst. En sådan ramme er vi på Center For Familieudvikling allerede i gang med at skabe. En undervisningsramme, hvori unge elever får muligheden for at udvikle deres eget sprog, mærke deres egne grænser, deres nej’er, ja’er og måske’er. En ramme, hvori de unge kan udvikle et fælles sprog til at navigere i seksualiteten med. Den står klar til at blive færdigudviklet og implementeret i folkeskolen eller på landets efterskoler, men vi mangler endnu støtten fra fonde, som finder en sådan læring meningsfuld.