Ethvert barn er en gave. Måske du ikke føler det sådan i dit liv lige nu. Måske graviditeten ikke var planlagt, måske du er ung, under uddannelse eller der er andre forhold, som gør sig gældende, der forårsager, at du ikke føler dig parat til et barn lige nu.

Hvorfor ikke give barnet op for adoption?

Der er i titusindvis af par som ikke kan få børn, hvis højeste ønske i livet det er at adoptere et. Du kan hjælpe et sådant par ved at fuldbyrde deres ønske, og du kan give barnet den største af alle gaver.

For hvert et voldeligt og ukærligt valg er der et ikke-voldeligt alternativ, der er kærligt. Abort er et voldeligt og ukærligt valg, både over for barnet og over for de mennesker, der vil elske at tage sig af det, men også for dig selv, som må leve med byrden fra en tung samvittighed. Bortadoption er det ikke-voldelige alternativ.

Barnet er lykkelig for livet, to mennesker er lykkelige over at blive forældre, og du selv kan gå videre i en viden om, at du gjorde det rette.

Vi ejer ikke det ufødte barn, der er et menneske lige fra starten. Videnskaben har bevist det, at fosteret lige fra undfangelsen er et enestående menneske med sin egen unikke dna og menneskelige muligheder, der er helt forskellige fra moderens.

En 180 graders drejning på få årtier: Fra gravide frøkner i ”ulykke” til powerfulde solomødre

Det er på tide, at adoption kommer mere frem, og at vi ser på den i et nyt lys som det acceptable ikke-voldelige alternativ. Hvis du ikke selv kan tage sig af barnet, kan du føle glæde ved at glæde andre med det.

Det er en reel sag for en kvinde at blive uønsket gravid. Det kan ske for enhver. Der findes imidlertid ikke noget sådant som et uønsket barn, og alle børn er ønskebørn for nogen.

Du behøver ikke at føle dårlig samvittighed over at bortadoptere barnet, og du er ikke en dårlig mor, der ikke elsker dit barn. Lige modsat. Du elsker barnet nok til at give det livet. Du elsker to voksne mennesker nok til at fuldbyrde deres højeste ønske.

Ved at bortadoptere barnet har du vist, at du er villig til at gå ud over falsk ejendomsfølelse og sætte andres lykke højere end dig selv.

Alle børn tilhører sig selv, og vi har ingen ret til at hindre et barn livet, blot fordi det kommer på et ubelejligt tidspunkt. Vi opnår aldrig noget gennem vold, og vold er aldrig en løsning. Vold binder og tynger. Det er der utallige eksempler på hos kvinder, der har fået en abort. Bortadoption er det kærlige valg. Vælg livet!