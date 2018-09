Debat: Grumsede tilbud fra Det Kgl. Teater

Med en netop nu ny ledelse står Det Kgl. Teater over for en række udfordringer. Det gælder både økonomisk med et i stigende grad skrabet budget. Men også kulturelt og kulturpolitisk for at sikre den nødvendige fornyelse med i valget af den nye ledelse også en naturlig og åbenlys diskussion af begrebet nepotisme i et kulturelt klima præget af stagnation og ellers med behov for nytænkning og visioner.

I årene hidtil har teatret udviklet sig til et kulturelt kludetæppe med en noget forfladiget holdning til en ellers i sagens natur måske mere elitær institution. Danmark ligger med en begrænset talentmasse fortsat kun i en periferi af europæisk kulturliv og dermed med grænser for den nødvendige og bagvedliggende kreativitet. En udfordring derudover vil være at tage hensyn til globaliseringen, der også gælder teatre. Kulturpolitisk et udmærket princip at se tilbage i tiden i stedet for hele tiden at se frem. Især måske klassisk ballet – et vækstlag med vægt på æstetik og tradition ...

Aktuelt kan man med udsigt til status quo ikke forvente andet end den vanlige grumsede, grågrønne Limpopo-flod af kulturelle tilbud fra teatrets side.