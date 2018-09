Jeg er pæredansk og kan være de værdier bekendt, jeg er opvokset med. En forfar skrev til kongen for små 200 år siden og protesterede over som en ærlig mand at være udkommanderet til den sidste henrettelse i Vendsyssel, men han gjorde sin pligt. Min morfar passede køerne, indtil han var over 90. Min far arbejdede i hospitalsvæsenet, min mor var Danmarks første Falckoline og den første kvinde med ambulanceuddannelse.



Jeg kan genkende mig i de værdier, og jeg bliver flov over de udanske totalitære holdninger, som Dansk Folkeparti desværre har fået et flertal i Folketinget med på. For mig står de for manglende respekt for demokratiets principper som retten til at være uenig. Jeg anerkender deres ret til som andre at have deres usmagelige holdninger, men jeg genkender ikke værdierne og danskheden.

Ved love tvinger man mennesker fra at gå i bestemt beklædning. Laver særligt stramme regler for beboere i bestemte boligområder. Indfører egenbetaling for tolkning i sundhedsvæsenet, uanset risiko for fejldiagnosticering og patientsikkerhed, hvor borgere fra Grønland, Færøerne og det tyske mindretal er undtaget. Vil bestemme, at man ikke kan få statsborgerskab uden at trykke en embedsperson i hånden og har talt for at forbyde skæg på hospitalerne. Alt sammen sindelagskontrol mod borgere fra ikkevestlige lande.

Aldrig har jeg troet, jeg skulle skrive et indlæg som dette. Uanset om magten gik til højrefløjen, har jeg i 44 år med stemmeret haft tillid til, at de demokratiske grundværdier blev overholdt – det har jeg ikke mere. Hvordan kan vi føle os sikre på demokratiet med stigende nationalisme og ekstreme højregrupper, som selv i Tyskland heiler åbenlyst, og hvor regeringer i Ungarn, Polen, Rusland, Tyrkiet, ja, selv i Danmark misbruger parlamentsflertallet til at indføre totalitær lovgivning mod dem, magthaverne ikke kan lide?

Det repræsentative demokrati er ikke garanti for noget, og vi bør aldrig glemme, at Hitler, Erdoğan m.fl. kom demokratisk til magten. Det er på tide, at de over 80 pct. af befolkningen, der ikke stemmer Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, kræver demokrati og danskhed tilbage.