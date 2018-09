Debat: Fromt ønske fra FN-forbundet

To formænd fra FN-forbundet gav i JP forleden udtryk for, at Danmark bør forhandle med Israel og terrororganisationen Hamas om en ”ordning”, hvor de ikke skyder på hinanden. Det lyder jo fromt, men en sådan ordning vil have meget kort levetid, eftersom Hamas er bundet af sit charter, der forbyder fred med Israel samt påbyder udslettelse af den jødiske stat og oprettelse af et islamisk kalifat i hele området. De to formænd er bekymrede over, at der i konflikten mellem de to parter næsten altid omkommer nogle palæstinensiske børn. Men dette skyldes jo den effektive taktik, som både PA og Hamas altid anvender ved fejt at sende børn ud i frontlinjen. Det resulterer altid i, at alle medier rapporterer om de slemme israelere, der dræber børn, og dermed tildeler palæstinenserne den ønskede offerrolle, som islam overalt lukrerer på.



De to formænd synes også, at vi bør tilbyde at indsætte danske FN-soldater i området, hvilket skulle kunne garantere, at der ikke bliver skudt hen over grænsen mellem Israel og Gaza. Sidste gang, der var såkaldt fredsbevarende FN-tropper i området, blev de med dags varsel fjernet af den svage FN-generalsekretær U Thant efter krav fra den egyptiske præsident Nasser, da denne i 1967 forberedte angrebet på Israel.