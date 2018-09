I en årrække har det været almindeligt, vi krammer hinanden i stedet for det tidligere helt naturlige, venlige, og vel også respektfulde håndtryk. F.eks. er det i dag sådan til en familiefest, at ved første møde med en person, som er blevet et måske helt perifert medlem af familien, skal der absolut krammes og siges hej.

Et håndtryk efterfulgt af et goddag ved mødet med en fremmed er ikke godt nok. Det er ikke intimt nok. Det har for lidt punch. Nu forventes det af mig, at jeg gnubber skægstubbe med min kusines sidste nye erobring. En mand, som jeg ikke anede eksisterede.

Førhen krammede jeg helt naturligt børnene i familien og de nære kvindelige familiemedlemmer. Mandfolkene fik et håndtryk evt. efterfulgt af et klem på overarmen. Alle var tilfredse, og ingen følte, at den naturlige intimsfære blev overskredet.

Min familie ved godt, hvordan jeg vil have det: Et venligt håndtryk som udgangspunkt. Men også kramme de mennesker, hvor jeg synes, at det er det naturlige at gøre. Måske vil krammeriet en dag gå samme vej som håndtrykket. Hvilke kropsdele skal vi så bringe i nærkontakt med hinanden? Min fantasi kan sagtens forestille sig, hvor det evt. måtte være. Men, men. Lad os nu lade fantasien ligge og den anstændige tankegang råde.