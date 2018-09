”Stil spørgsmål – hvis du vil vide mere”, siger Jyllands-Posten i sit nyopdaterede slogan. Det vil jeg så – til JP, som forhåbentlig vil belyse spørgsmålet under en eller anden form.

Synspunkt nr. 1. Han har sagt det før, men nu kom det så igen: Endemålet for EU er og forbliver Europas forenede stater (Per Nyholms klumme i JP forleden. Det er ud fra adskillige klummer at dømme også Per Nyholms personlige synspunkt. Det var ellers ikke det, som den danske befolkning fik at vide, da man skulle stemme om, hvorvidt man skulle tilslutte sig det daværende EF. Da var det et spørgsmål om at sikre den danske eksport, især til Storbritannien.

Synspunkt nr. 2. »Vi vil have hjemlande, hvor vi selv bestemmer«. (Bertel Haarders indlæg i Weekendpanelet i JP). Bertel Haarder benytter bl.a. de Gaulles synspunkt om ”fædrelandenes Europa”. Det nationale, siger Grundtvig (og altså også Haarder), er vejen til det universelle, ikke dets modsætning. Derfor skal EU bestå af selvbestemmende nationale stater. Hvis Bertel Haarder virkelig mener dette, er han så medlem af det rigtige parti?

Og så kommer spørgsmålet: Er det Per Nyholms EU, eller er det Bertel Haarders EU, som vi er på vej imod? Hvilket af de to synspunkter er fremherskende hos EU’s ledere (det være sig EU-Parlamentet, EU-Kommissionen eller Ministerrådet. Eller er disse EU-ledere i virkeligheden splittede i spørgsmålet? Og er deres synspunkter i overensstemmelse med synspunkterne hos de enkelte medlemslandes befolkninger? Hvis ikke, så kunne der måske være basis for at holde en folkeafstemning – ikke om et (mindre) specifikt EU-forbehold, men om dette meget principielle spørgsmål: Hvilket endemål er det, som befolkningen ønsker for EU? Og hvis en sådan afstemning skulle vise, at befolkningen ønsker noget andet end der, hvor EU er på vej hen, så er der ikke andet at gøre for dette land end hurtigst muligt at melde sig ud.