Debat: Venstrefløjen så bort fra undertrykkelsen i øst

Om et års tid er det 30 år siden, Berlinmuren og dermed Jerntæppet faldt. I årtier havde de kommunistiske regimer i Østeuropa indespærret og undertrykt deres befolkninger. Mange forsøgte med livet som indsats at flygte til Vesten. Det lykkedes kun for få, og mange blev straffet strengt for forsøg på republikflugt.



Til at begynde med – f.eks. da Sovjet knuste opstanden i Ungarn i 1956 – tog Danmark med åbne arme mod flygtninge fra øst. De ungarske flygtninge nød stor sympati i den danske befolkning. Og DR arrangerede ligefrem en indsamling til dem i en stort anlagt tv-udsendelse under ledelse af den meget populære programvært Svend Pedersen. Disse flygtninge er siden blevet succesfuldt integreret i det danske samfund.

Men hen mod slutningen af Den Kolde Krig – i takt med at venstrefløjen fik mere indflydelse i det danske samfund – opstod der gradvis skepsis og uvilje hos danske myndigheder og f.eks. Dansk Flygtningehjælp mod flygtninge fra øst. Blandt danske venstreorienterede og hjælpeorganisationer m.fl. begyndte man at tale om østeuropæiske ”velfærdsflygtninge”, der bare gik efter en bedre materiel levestandard. Ufriheden og undertrykkelsen i øst var man tilbøjelig til at se lidt bort fra.

Det kom så vidt, at både Justitsministeriets embedsmænd og Dansk Flygtningehjælp i 1974 – i et enkelt kendt tilfælde – ville nægte asyl til det ungarske ægtepar Jeno og Marta Farkas, der var hoppet af under et mindre ungarsk krydstogtskibs besøg i København.

I forhold til Flygtningekonventionen var Danmark første asylland, og de to havde således et retskrav på asyl. Men det så ikke ud til at bekymre hverken Dansk Flygtningehjælp eller Justitsministeriets sagsbehandlere. Her fik de to med det samme beskeden: »De skal ikke forvente, at De kan få lov til at blive i Danmark.«

I Justitsministeriet blev der herefter underskrevet udvisningsordre, selv om de to ungarere havde bedt om først at få forelagt deres sag direkte for justitsministeren. Det afviste embedsmændene under henvisning til, at justitsministeren ikke tog imod i sin åbne torsdags-modtagelse de to næste torsdage.

Som en sidste udvej besluttede de to afhoppere at gå til pressen med deres sag, hvor afvisningen af asyl vakte enorm opsigt. Udvisningen blev kun forhindret, fordi daværende justitsminister Natalie Lind personligt greb ind i sagen. Hvor mange andre sager, der har været af den slags, som pressen og offentligheden ikke fik kendskab til, og hvor østflygtninge blev sendt hjem til straf, er unægtelig et godt spørgsmål.

Særlig opsigtsvækkende var udtalelser om sagen fra Dansk Flygtningehjælps daværende generalsekretær, Arne Piel Christensen. På sin organisations vegne gik han ind for udvisningen, og den 1. oktober 1974 – endnu før justits- og kulturminister Natalie Linds personlige indgriben – hævdede Arne Piel Christensen over for Kristeligt Dagblad, at parret ikke ville blive udsat for forfølgelse og fængsling ved tilbagevending til Ungarn.

Han tilføjede: »Jeg er meget ked af, at denne sag er nået ud til offentligheden. Det kan ikke være rigtigt, at afhoppere kan gå til avisen og fortælle, at de er hoppet af, for på den måde at lægge pres på de danske myndigheder.«

Men hvorfor nu hale denne meget lidt flatterende gamle historie frem næsten 30 år efter Jerntæppets fald?

Fordi Dansk Flygtningehjælp og med dem hele nutidens politisk korrekte segment jo unægtelig i dag anlægger den modsatte fortolkning af Flygtningekonventionen og skarpt kritiserer dem, der, under henvisning til at tiden og udviklingen er løbet fra konventionen, vil sætte en stopper for al asyl i Danmark.

Forskellen mellem nu og dengang er tillige, at Danmark efter Jerntæppets fald rent geografisk ikke længere kan tænkes at blive første asylland for nogen. Derfor er der ikke noget retskrav at henvise til. Og i modsætning til den pinlige sag fra 1974 er Danmark i sin gode ret til at sige nej til vore dages asylsøgere, som typisk har rejst gennem flere europæiske lande, før de når hertil. Nok er nok. Og det punkt passerede vi allerede under flygtningekrisen for et par år siden.

I kølvandet på indvandringen har vi nu måttet befæste det centrale København med store stenblokke, der skal hindre fanatikere i at køre ind i menneskemængder. Vi oplever umotiverede stenkast mod biler og tog fra broer og lige så umotiveret afbrænding af biler, gruppevoldtægt af helt unge kvinder, stenkast og kanonslag mod studentervogne og andre ubehagelige ting, som man ikke eller kun sjældent har set før i Danmark.

Vi undgår ikke, at et holdningsskifte må brede sig i befolkningen. For hvad er mest humant: at tillade fortsat adgang til asylsøgere og migranter primært fra Mellemøsten og Afrika? Eller at forsvare den danske befolknings sikkerhed og velfærd uden flere af de ubehageligheder, vi allerede har fået en tankevækkende forsmag på?