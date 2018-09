Danmarks godt 2.500 lokalpolitikere er i disse uger i fuld gang med arbejde sig igennem bunkerne af budgetønsker for næste års kommunale budget. Senest til oktober skal budgettet være behandlet færdig. Inden da skal politikerne gennem en ganske omfattende og vanskelig øvelse, hvor der skal prioriteres mærkesager, vælgergrupper, politiske alliancepartnere, konkrete investeringsforslag med tilhørende løsningsforslag, afkast osv.

Alt i alt en ganske omfattende politisk demokratisk proces, som almindelige mennesker lejlighedsvis får adgang til, når politikerne lufter deres mærkesager i medierne. Men det er i høj grad også en proces, hvor en lang række mindre synlige mekanismer er med til at afgøre, hvilke dagsordener der får politikernes opmærksomhed, og hvilke som ikke gør. Med andre ord: Skal der investeres eller spares på de ældre, på skolerne, miljø og klima, veje og parker osv.?

Der er mange legitime dagsordener. Og børn er ikke vigtigere end ældre, veje ikke vigtigere end skoler osv. Men det er alligevel værd at se nærmere på, hvorfor nogle emner fylder mere i budgetforhandlingerne end andre. Og derpå have en debat om, hvorvidt summen af alle disse prioriteringer er hensigtsmæssig. Før sommerferien udgav Tænketanken Dea en analyse, som viser, at de små børn ofte taber kampen om opmærksomhed til andre politiske dagsordener som f.eks skoler, ældre og sundhed. Det undrede os.

For hvem er uenig i, at små børn er vigtige – og søde? Forskning viser ovenikøbet, at børn udvikles enormt i de allerførste leveår. Det er altså her, i dagplejen, vuggestuer og børnehaver, hvor stort set alle danske børn befinder sig, at kommunernes politiske aktører bør prioritere kommunale investeringer, hvis chancerne skal øges for, at børnene – ud over en tryg barndom – skal lægge grundlaget for en god skolegang, en god uddannelse og en fast plads på det danske arbejdsmarked. Hvordan kan det så være, at de små børn ikke er højere på den politiske dagsorden?

Hvem eller hvad gør, at området overhales af andre emner? Her fandt vores analyse, som bestod af interview med 27 centrale politikere og embedsmænd fra både store og små kommuner, en række forskellige barrierer. Lad os fremhæve de mest centrale. For det første, at mange politiske aktører ikke selv har små børn og derfor mangler interesse i området. For det andet, at skolerne er finere og traditionelt et mere prestigefyldt område end dagtilbud: Og for det tredje, at de politiske aktører savner mere viden om konkrete resultater og forskning, som bl.a. ville give flere bud på veje til bedre kvalitet end blot bedre normeringer. Som kilder i rapporten udtrykker det: »Helt lavpraktisk handler det også om, at vi har haft rigtig mange politikere, der er optaget af skolepolitik. Det er langt flere politikere, der f.eks har skolebørn, end der har små børn. Politikere med små børn tager som regel en pause fra politik i de år. Så der er langt flere, der er optaget af problemerne i skolen end problemerne hos de toårige.«

En direktør fra en stor kommune peger på, at skolen betragtes som vigtigere, at aktørerne på skoleområdet er stærkere og råber højere og derfor løber med opmærksomheden, trods den store viden om effekter af tidligere indsatser: »Skolen fylder stadig meget i kommunerne. Det bliver betegnet som det fine. Lærernes ord og problemer vejer simpelthen tungere i det politiske system, og de er bedre til at få lagt pres på politikerne og forvaltningen. Pædagogerne er blevet bedre til det, men f.eks. er der et godt stykke vej til, at den tidlige indsats får samme opmærksomhed som elementer, der berører skolen.«

Hvad er så løsningen, hvis notaterne om bedre kvalitet på småbørnsområdet skal ende højere oppe i bunken ved budgetforhandlingerne end notaterne på ældre-, skole- og idrætsområdet? Her peger analysen på en række forhold, som skal forbedres. Det gælder flere ressourcer, styrket interessevaretagelse, mere viden og forskning, der understøtter påstanden om, at udgiften bliver til en investering, en kommunikation med mere kant, følelser og et fælles sprog og endelig, at politikerne retter mere opmærksomhed mod de små børn.