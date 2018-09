I tidens megen tale om stress synes man at overse det faktum, at vi i vid udstrækning stresser os selv. Selvfølgelig er der udefrakommende stressfaktorer, men mon ikke vi har en vis frihed til at vælge, hvordan vi reagerer på dem?

Nu behøver man hverken at være hjernespecialist eller psykolog for at gøre den simple iagttagelse, at vi som mennesker er styret af to fundamentale principper. På den ene side frygt og på den side jagten på nydelse. Nydelse forstået i bred forstand, som enhver form for behag. Disse to principper kommer konstant til udtryk i vores adfærd og bliver endda kædet sammen til frygten for enten ikke at opnå eller for at miste det behagelige. Herunder det nu hyppigt omtalte fænomen fomo dvs. fear of missing out.

Vi hører hyppigt om skoleelevers oplevelser af stress. Frygten for ikke at være accepteret af flokken, frygten for ikke at få gode karakterer og i det hele taget frygten for at gå glip af noget, hvilket bl.a. betyder, at man konstant må sidde med næsen i sin mobiltelefon. Her har forældrene sjældent en opdragende funktion, da de ofte ligger under for samme uvane.

I vores del af verden har vi adgang til alle hånde nydelser, og alene det faktum stresser os. Der kommer også hele tiden nye og bedre udgaver af forbrugsgoderne. Endnu en stressfaktor – vi vil jo ikke gå glip af noget. Vi vil se hele verden – jo mere eksotisk jo bedre. Og når vi ikke er tilfredse med den, søger vi måske det såkaldt spirituelle – enten via bevidsthedsudvidende stoffer eller religion.

I en tid hvor religion synes at spille en stadigt stigende rolle, er det tankevækkende at se, at de etablerede religioners fundament ligeledes bygger på frygt og jagten på (spirituel) nydelse.

Hele vores tilgang til livet rummer således et enormt potentiale for stress.

Men er vi forpligtede til at følge dette pres? Selvfølgelig ikke. Men vi har en anden hæmsko – vi mangler modet til at stå alene. Vi har en fundamental frygt for ikke at være del af flokken.

Men som kastebold mellem frygt og jagten på nydelse af enhver art går vi måske netop glip af noget egentligt værdifuldt?