»Så snakker de om økonomi,« sang TV-2’s forsanger, Steffen Brandt, om datidens danske ungdom i sangen ”Ræven og Rønnebærrene” fra 1984.

Desværre er virkeligheden i dag en anden. Mange unge snakker netop ikke om deres økonomi, når de har brug for det. Hverken med familie eller venner.

En stor undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden har opgjort, at hver niende ung i Danmark har gentagne betalingsproblemer, og når så store dele af en generation har problemer, skal vi som samfund tage det særdeles alvorligt.

Prisen for en dårlig økonomi kan nemlig langtfra gøres op i kroner og øre alene. Minus på kontoen betyder også, at mange unge døjer med f.eks. søvnløshed, dårligt helbred, konflikter og isolation fra familie og venner. Vores undersøgelser viser, at unge med betalingsproblemer oplever deres helbred som markant dårligere end unge uden betalingsproblemer, og næsten hver femte af de unge, der har ondt i økonomien, har flere gange ugentlig problemer med at sove, fordi de bekymrer sig om deres økonomiske situation.

Samtidig kan vi se, at privatøkonomi ofte er et tabu, som unge har svært ved at tale med hinanden eller deres familie om. F.eks. taler omkring hver syvende af vores unge ikke om deres økonomiske situation, fordi de skammer sig over lommesmerter.

Denne tavshed kan føre til isolation. Når man står alene med sine bekymringer har de en tendens til at vokse, og det kan derfor ende med at blive ekstremt krævende og omkostningsfyldt igen at bringe økonomien og ungdomslivet tilbage på sporet. Det ved vi fra Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning.

Forbrugerrådet Tænk og Trygfonden vil de kommende uger med en ny kampagne

”Tal om din økonomi, før prisen bliver for høj” bidrage til, at unge med økonomiske udfordringer oplever, at det er både i orden og godt at bede om hjælp. Det er ikke alle, der har samme økonomiske muligheder, så vi skal turde tale om økonomi og være ærlige om, hvad der er råd til. Og det er ikke pinligt, ikke at have styr på økonomien, men tværtimod sejt at få sat ord på og få skabt overblik.

Samtidig skal vi voksne omkring unge ikke være bange for at tale åbent om økonomi, også selv om de unge er blevet voksne og flyttet hjemmefra, og det derfor kan føles som utidig indblanding.

Vi skal kort sagt i gang med at snakke om økonomien.

Det er ikke afgørende om det er familie, venner, studiekammerater eller kollegaer, man snakker med. Men det er afgørende, at vi alle tør tale om økonomien, før prisen bliver for høj.