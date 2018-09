Jeg er totalt rundforvirret. I Nordsjælland skal nogle unge piger slikke flødeskum af nogle fyres kroppe og lignende fjollede ritualer for at få ret til at … Nej, ikke til statsborgerskab, men ret til at servere ved de unge, rige, snotforkælede fyres puttemiddage. Og samtidig debatteres det ivrigt, om den danske stat kan forlange, at udlændinge skal give hånd for at opnå et rigtigt statsborgerskab, der varer hele livet og ikke bare en fugtig aften. Hvor er logikken?

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter