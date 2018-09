Det er begyndt at få lidt mere opmærksomhed i medierne, men dengang, jeg var det igennem, var der intet fokus på det, og den konsekvens lever jeg med i dag. Første opkald kom, da jeg gik i gymnasiet. Min mor var blevet indlagt. Hun havde fået blodkarsprængninger, der gjorde, at hun fik voldsomme forblødninger fra ansigtet. Hun blev ofte indlagt og var igennem tre operationer, før det blev stoppet.

Det var en meget voldsom oplevelse, fordi hun blødte meget voldsomt. Jeg kan huske, jeg flere gange skulle stå og gøre toilettet rent for blod, og en morgen kom jeg for sent i gymnasiet, fordi jeg var alene med hende og skulle hjælpe, da hun fik en af forblødningerne. Hospitalsbesøg var ofte et pit stop i den periode på vej hjem fra gymnasiet.

Hvis jeg havde fået hjælp dengang, kunne det måske have givet nogle redskaber til at kunne kapere eventuel sygdom i fremtiden. Hvis jeg havde fået hjælp dengang, kunne det måske have givet nogle redskaber til at kunne kapere eventuel sygdom i fremtiden.

Efter hun blev rask, blev hun ramt af brystkræft. Hun havde i forvejen tabt sig meget, og hun begyndte nu også at tabe håret og blive skaldet, fordi hun var i kemoterapi. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle kapere det dengang. Jeg fortsatte som en ”almindelig” gymnasieelev, men drak mig ofte alt for fuld i byen. Jeg fik aldrig hjælp fra hverken lærere i gymnasiet eller læger eller sygeplejersker på hospitalet. Min far har oveni haft et svingende helbred med diabetes 2, hjertekarsygdomme og har fået pacemaker. Han har stadig dårligt hjerte og venter i øjeblikket på operation. Han lever ret usundt i forhold til sin sygdom, og det er rigtig svært som pårørende at se, hvordan det påvirker hans helbred. I stedet for at sige: ”Far, vil du ikke godt prøve at ændre dine spisevaner, jeg er faktisk rigtig bekymret for dit helbred,” bliver ens bekymringer gemt væk i lidt spydige kommentarer, der påpeger hans usunde vaner. Et resultat af, at vi i min familie aldrig har snakket om sygdommen.

I dag sidder jeg tilbage med dårlig samvittighed. Dårlig samvittighed over, at jeg som ung teenager ikke vidste, hvordan jeg skulle tackle mine forældres sygdom, og dårlig samvittighed over, at jeg i dag stadig ikke ved, hvordan jeg skal snakke med dem om det. Oveni har vi været igennem demensforløb med både min farmor og morfar, som har været lange, hårde forløb, der har været ekstra svære, fordi det er hårdt at se sine forældre gå det igennem, når de selv har været syge.

Det er svært at tænke på, at mine forældre i fremtiden kan blive ramt af sygdom på et mere naturligt tidspunkt i livet, fordi jeg allerede har været det igennem på et mere unaturligt tidspunkt, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne gå igennem det igen.

Hvis jeg havde fået hjælp dengang, kunne det måske have givet nogle redskaber til at kunne kapere eventuel sygdom i fremtiden. Det kunne have givet nogle redskaber til, vi i min familie kunne snakke og bearbejde, hvad vi har været igennem. Da min morfar var syg, sad vi tre dage ved hans seng, fordi vi vidste, han snart skulle dø. Efter første dag tog jeg hjem, fordi det var for hårdt at være der og se, hvordan min mor havde det. Men da jeg kom hjem, fik jeg dårlig samvittighed over ikke at være ved hendes side, så jeg tog tilbage igen dagen efter.

Dilemmaet sidder stadig dybt i mig i dag. Det er for hårdt at snakke om sygdommen, men jeg kan heller ikke ignorere den. At jeg aldrig har fået hjælp til at få det bearbejdet gør, at dårlig samvittighed og frygten for mine forældres helbred sidder i mine tanker i dag 10 år efter, det hele begyndte. Et ubesvaret opkald fra mine forældre eller et manglende svar fra dem på mine opkald kan sætte de værste tanker i gang i mit hoved, der i forvejen er fyldt med bekymringer om mine forældres helbred hver evig eneste dag.