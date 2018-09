Fake news-strategien er primitiv og fremmer intet. Sådan slutter Marie Raes sit indlæg i JP forleden, hvor hun kritiserer Danmarks officielle kostråd for ikke at være evidensbaserede. Konklusionen på hendes indlæg er, at kostrådene er udtryk for netop fake news.



At de officielle kostråd ikke skulle være evidensbaserede og udtryk for fake news, kan vi som myndighed på området på det kraftigste afvise. Rådene er formuleret med blandt andet bidrag fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning og DTU Fødevareinstituttet med udgangspunkt i den aktuelle forskning på området.



Fra DTU Fødevareinstituttet deltager nogle af landets fremmeste eksperter i det store fællesnordiske arbejde med at sikre tung forskningsmæssig viden bag kostrådene til befolkningerne i Skandinavien. Med om bord er videnskabsfolk og professorer med specialer i bl.a. sund mad og ernæring fra førende forskningsinstitutioner og universiteter i Norden. Essensen af eksperternes anbefalinger bygger på store befolkningsundersøgelser og enorme datamængder. Resultaternes validitet og faglige tyngde er yderligere testet og trykprøvet af internationale forskere fra andre universiteter og forskningsinstitutioner. Så evidensen bag de officielle kostråd er der, og i rigt mål.

Fede mejeriprodukter kædes sammen med sænket dødelighed

Omvendt savner vi videnskabelig indsigt, når Marie Raes fremfører, at der før kostrådene ikke eksisterede livsstilsepidemier. Hun konkluderer, at fordi to forhold svinger i takt, er der en årsagssammenhæng. Det svarer til at påstå, at fødselstallet dalede i Danmark i slutningen af 1960’erne, fordi antallet af storke gik ned.

Kritikken af kostrådene ledsages af en skuffelse over regeringens strategi for mad, måltider og sundhed, som blev præsenteret i august. Strategien savner i den grad konkrete løsninger, lyder kritikken. Men formålet med regeringens strategi for mad, måltider og sundhed er ikke at pinde alle løsninger ud til samtlige befolkningsgrupper i Danmark. Strategien lægger derimod op til, at langt flere med en aktie i danskernes sundhed skal være med til at sikre bedre mad og måltidsvaner i Danmark, og døren står åben. Vi inviterer fagfolk, virksomheder, supermarkeder, patientforeninger og danskerne til at være med til at kæmpe for et sundere Danmark, fordi vi tror på, at vi løfter bedre i flok.

Kun ved at samle alle gode kræfter kan vi løfte opgaven og ændre mad og måltidsvaner, der hvor de åbenlyst trænger til et kursskifte. Fødevarestyrelsen vil også gerne invitere alle sundhedsformidlere med i arbejdet for at kommunikere om al den solide viden, der er enighed om. Det ville kunne hjælpe danskerne med at navigere i virvaret af sundhedsbudskaber.



Men det kommer til at tage tid. Og indtil ændringerne slår igennem, vil det stadig være en fremragende idé at følge de officielle kostråd. De er både snusfornuftige og videnskabeligt funderet. Lad os helt lavpraktisk konkretisere med råd 1: Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv, fulgt op af ni andre råd om at spise mindre sukker, salt og mættet fedt (f.eks fedt fra kød og mælk) og samtidig skrue op for grøntsager, frugt, fuldkorn og fisk.