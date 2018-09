Regeringens beslutning om at forlænge omprioriteringsbidraget vil ramme kvaliteten på vores hospitaler. Omprioriteringsbidraget betyder, at man siden 2016 har svunget sparekniven for at finde besparelser på 2 pct. på uddannelserne år efter år. Grønthøsteren skulle oprindeligt have stoppet i 2020, men nu lægger finanslovsforslaget op til, at det skal fortsætte. Vi kan kun sige: Lad være med det. Vi kender alt til krav om at skulle effektivisere 2 pct. hvert år på sundhedsområdet. I første omgang kan man løbe lidt hurtigere og skære lidt af det fra, der ikke er absolut nødvendigt. Men på et tidspunkt når man ind til benet. Det går ud over personaletilfredsheden, kvaliteten og kerneopgaven. Når vores ingeniører og sygeplejersker får en ringere uddannelse pga. vedvarende besparelser, har det konsekvenser for de danske virksomheder, hospitaler og institutioner, som er dybt afhængige af den kvalificerede arbejdskraft. For vi har ikke bare brug for arbejdskraft – vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal forbedre behandlingen og skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen. Besparelserne kommer helt konkret til ramme uddannelsen af personale som f.eks. sygeplejersker, som er den største faggruppe på vores hospitaler, og som vi i regionerne har et medansvar for at uddanne.

Besparelser i uddannelsessystemet rammer hospitaler både i den direkte kliniske uddannelsesopgave og som aftager af de færdiguddannede. Sygeplejersker løber hver dag mange km for at sikre, at patienter og pårørende er i sikre hænder, og udviklingen gør, at de hele tiden skal tilpasse sig nye behandlingsforløb. Det kræver et stærkt fagligt ståsted. Når deres uddannelse udhules med mindre vejledning, dårligere feedback, større hold og mindre undervisningstid, rammer det kvaliteten, og det vil kunne mærkes. Vi har i Danmark en stolt tradition for at uddanne fagligt stærke medarbejdere til de virksomheder, der sørger for, at vi har råd til velfærd, og til det offentlige, der sikrer, at patienter, forældre og unge som gamle møder faglighed og sikre hænder. Den tradition skal vi ikke sætte over styr.