Som med kunst er arkitektur fascinerende på den måde, at det samme værk eller den samme bygning kan fremkalde vidt forskellige reaktioner. Det fremgik forleden i denne avis, hvor en læser, Ivar Bjurner, stillede sig kritisk over for arkitekturen i Carlsberg Byen, som ifølge ham, ikke levede op til den rige kulturarv, området er blevet givet i form af de mange bevarede, smukke bygninger.

I Carlsberg Byen møder vi ligesom alle andre byudviklingsområder dagligt holdninger til vores byggeri.

De fleste positive, men vi møder også kritiske, hvor afsenderen ligesom pågældende læser foretrækker en anden arkitektur. Vi er glade for den store interesse for området, vi forstår godt de mange holdninger, og vi lytter også til kritikken og besvarer den efter bedste evne.

Ivar Bjurner efterlyser mangfoldighed og kvalitet i arkitekturen. Når vi indgår aftaler med tegnestuer, er der foruden arkitekternes egen faglighed og kreativitet flere krav, de skal leve op til, når de tegner bygninger i Carlsberg Byen. Det ene krav er bestemmelserne i lokalplanen.

Disse skal bl.a. sikre, at de nye bygninger lever op til den historiske bygningsmasse og dikterer derfor bl.a. materialer og farver på bygningerne. Det andet krav er, at bygningerne skal have en sammenhæng med den eksisterende nye og historiske bygningsmasse, men samtidig have sit eget udtryk og understøtte en arkitektonisk mangfoldighed.

Dette for at skabe en god balance mellem et sammenhængende kvarter og unikke boliger.

Denne opgave løses på flere måder. Nogle steder træder bygningen tydeligt frem med et unikt udtryk som f.eks. Jacobsen Hus tegnet af Henning Larsen Architects, mens andre bygninger har et bevidst nedtonet udtryk for at fremhæve den historiske bygningsmasse, som det f.eks. er tilfældet omkring Elefantporten.

Læseren spørger også til navngivningen af Carlsberg Byens næste tårnhus, Dahlerups Tårn. Tårnet er opkaldt efter en af datidens store arkitekter, Vilhelm Dahlerup, og i lighed med alle andre bygninger i Carlsberg Byen afspejler også dette navn en tilknytning mellem personen og området.

Vilhelm Dahlerup var bl.a. arkitekten bag Ny Carlsberg Bryggeri, Maltmagasinet og den velkendte Elefantport, som ligger tæt på Dahlerups Tårn.

Tårnet bliver opført i røde nuancer for at skabe sammenhæng til den eksisterende bygningsmasse, og facaden vil med sit lette, afdæmpede, men varierede udtryk skabe sammenhæng med de øvrige tårne i Carlsberg Byen.

Fuldstændig, som resten af Carlsberg Byen udvikles – med respekt for det eksisterende, sammenhæng med det øvrige og med eget karakteristika.

Det er en udfordring at bygge i et historisk område, fordi der uundgåeligt vil være knyttet mange følelser, holdninger og meninger til udviklingen.

Derfor overlader vi det til landets bedste tegnestuer at tegne Carlsberg Byens bygninger, fordi det er vores bedste garanti for at værne om områdets rige kulturarv.