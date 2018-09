Allerede i marts 2014 advarede finansanalytiker Jesse Colombo i tidsskriftet Forbes, at Tyrkiets økonomi styrede mod kollaps. Et år senere understregede Bipartisan Policy Center (BPC), en Washington-tænketank, at Tyrkiets imponerende vækst var afhængig af udenlandsk kapital, som begyndte at tørre ind, da den amerikanske centralbank standsede sit QE-program, og renterne begyndte at stige.



Ifølge BPC var den største trussel mod Tyrkiets økonomi den politiske risiko, dvs. koncentrationen af politisk magt i præsident Erdogans hænder og manglen på retsstatsforhold. Wall Street Journal gik så vidt som at kalde Erdogan ”en systemisk risiko”. Denne bekymring blev bekræftet efter det tyrkiske valg i juni, hvor Erdogan blev udøvende præsident, og især med hensyn til centralbankens uafhængighed.

Korruptionsskandalen i december 2013 skabte bekymring blandt investorer og førte til et fald i liraens værdi samt en tilsvarende stigning i forrentningen af tyrkiske obligationer. Tyrkiet blev således identificeret som den mest skrøbelige af de såkaldte ”skrøbelige fem”: Brasilien, Indien, Indonesien, Sydafrika og Tyrkiet.

Det endte med, at tyrkiske obligationer i august 2015 var tæt på at blive betegnet som junk.

Investorernes bekymring steg efter kupforsøget i juli 2016 og erklæringen af undtagelsestilstand, hvor tusindvis af mistænkte blev tilbageholdt. Erdogans krig mod Gülen-bevægelsen har også påvirket økonomien, da 1.124 virksomheder er blevet beslaglagt.

Tyrkiske obligationer blev stemplet som junk, og i december 2016 faldt liraen til 3,55 mod dollaren. (Dagens kurs er omkring 6,4.) Erdogan opfordrede tyrkerne til at bekæmpe ”dollarens tyranni” og veksle anslået 140 mia. dollars i private konti til lira. I stedet for købte de 1 mia. dollars i fremmed valuta.

Akilleshælen i Tyrkiets økonomi er det store betalingsbalanceunderskud og behovet for udenlandsk investering til at fylde hullet. På grund af faldet i langtidsinvesteringer har Tyrkiet brug for såkaldte hot money, korttids-porteføljeinvesteringer for at opveje manglen, men også her er investorer tilbageholdende.

Nu skal regningen betales. Megaprojekter til en værdi på omkring 65 mia. dollars, for eksempel den tredje bro over Bosporusstrædet og Istanbuls nye lufthavn som andre projekter, har nydt godt af kreditter til en helt anden vekselkurs. For eksempel er liraen siden nytår faldet med 40 pct. i forhold til dollaren.

Ifølge investeringsbanken JPMorgan falder 179 mia. dollars i udenlandske kreditter til betaling i perioden indtil juli næste år, hvoraf 146 mia. dollars skyldes af den private sektor, især banker. Store tyrkiske virksomheder søger at omlægge deres lån, og ejeren af aktiemajoriteten i Türk Telekom har misligeholdt et lån på 4,75 mia. dollars. Derfor har kreditvurderingsbureauet Moody’s sænket vurderingen af 18 tyrkiske banker og to finansselskaber på grund af den væsentligt øgede risiko.

Samtidig er der en smitterisiko, da en række europæiske banker i Spanien, Italien, Frankrig, Holland og Storbritannien er særligt udsatte. Af den grund har Tyrkiet genoplivet sit ønske om EU-medlemskab og søger at forstærke sine forbindelser til Frankrig og Tyskland. Imidlertid taler Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om et strategisk partnerskab fremfor EU-medlemskab på grund af Erdogans ”panislamiske” og ”antieuropæiske” projekt.

I bund og grund drejer det sig om troværdighed. Erdogans forkærlighed for sukuk (islamiske obligationer) frem for renter er velkendt. For nogle måneder siden kaldte han renter for ”faderen og moderen af alt ondskab”, og under Gezi Park-oprøret i 2013 gav han skylden til ”rentelobbyen”. Han taler også om en ”økonomisk krig” mod Tyrkiet og beskylder USA for et ”økonomisk kup”. Forleden påstod Erdogan, at målet ikke er ham, men Tyrkiet og islam.

Ikke desto mindre førte dels Erdogans erklæring i maj om, at han efter valget ville overtage større kontrol med Tyrkiets monetære politik, og dels hans udnævnelse i juli af svigersønnen Berat Albayrak til finansminister til bratte fald i liraen.

Ligesom admiralen, der satte kikkerten for det blinde øje, kan Berat Albayrak ikke se nogen risiko for Tyrkiets økonomi og finanssystem, men finansverdenen er ikke overbevist. Det er tyrkerne heller ikke. Ifølge en meningsmåling er støtten til Erdogan faldet fra 53,1 pct. i juli til 44,5 pct. i august.

Centralbankens tidligere guvernør, Durmus Yilmaz, har skrevet en ætsende kritik af Erdogans styre i tidsskriftet Foreign Policy, hvor han skriver, at billige kreditter blev brugt til at begunstige venner og forbrug.

I august steg det officielle inflationstal til 17,9 pct, men fødevarepriser er steget med 30 pct. i juli alene. Prisen på toiletpapir er fordoblet. Der har været stigninger i el- og gaspriser, og man regner med, at centralbankens rente på 17,75 pct. stiger.

I sidste ende er det tyrkerne, der betaler, og ikke præsidenten og hans slæng på paladset.