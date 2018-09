Gyldendals Den Store Danske skriver bl.a. om totalitarisme: »Politisk styreform, hvor alle sider af samfundets liv søges underordnet den politiske magt.«

Sverige udviser træk i den retning. Landet har i dag en herskende klasse (“Oversverige”), der betjener sig af en række metoder til at marginalisere modstandere. Man påberåber sig en speciel retfærdighedssans, en speciel humanistisk indstilling og et specielt sæt moralske normer.

Hvis man ikke tilslutter sig disse ting, er man udenfor, man er så at sige imod samfundet – man er ikke en del af flokken. Oversverige bruger i udstrakt grad racismebegrebet, når man skal bekæmpe synspunkter, der ikke stemmer overens med de officielle. Koblingen over til nazisme anvendes jævnligt, og medierne er hurtige til at nævne, at man ved udtalelser, der er i strid med “de rigtige meninger”, må overveje, om der kan ligge nazisympatier bag.



Sveriges uansvarlige indvandringspolitik kan dermed få store konsekvenser for Danmark, idet alle, der opnår svensk pas, bliver omfattet af den frie bevægelighed i Skandinavien. Sveriges uansvarlige indvandringspolitik kan dermed få store konsekvenser for Danmark, idet alle, der opnår svensk pas, bliver omfattet af den frie bevægelighed i Skandinavien.

Racismen har i Sverige et særligt ansigt. Selv den beige farve på plaster ses som udtryk for skjult racisme. Oversverige er i gang med at rydde op i alt, der blot hos enkelte mennesker kan opfattes som racistisk eller diskriminerende – f.eks. fuglenavne eller vejnavne. På den politiske scene har man længe forsøgt at få gjort racismen synonymt med Sverigedemokraterne (SD). Det finurlige er, at Oversverige selv definerer racisme, og der er stadig flere ting, der får dette prædikat. Således er det forbudt åbent at fundere over, om der kan være etniske, kulturelle eller religiøse forklaringer på f.eks. overrepræsentation i voldsstatistik. “Filtrering” kaldes det, når medier undlader at nævne forbryderes etniske herkomst. Oversverige tillader kun det synspunkt, at en sådan overrepræsentation er et udslag af samfundsmæssig påvirkning. Forklaringsmodeller, der relaterer sig til religion, etnicitet eller lignende stigmatiseres som racisme, og den slags kan straffes.

En forudsætning for demokrati er, at der er frie valg, hvor der er frihed til at søge opstilling til valg, og at alle landets borgere frit kan stemme på den/dem, de foretrækker. Sveriges valgsystem fungerer således, at stemmesedler for de enkelte partier ligger fremme og skal medtages af den enkelte vælger ind i stemmeboksen. Stemmesedlen skal herefter lægges i en kuvert – og før kuverten lægges i stemmeboksen, skal det lige kontrolleres, at sedlen er korrekt udfyldt. Alle kan således se, hvilke(n) stemmeseddel/sedler man tager – og den tilforordnede ser, hvad man har stemt på. De fleste kan vist se, at denne fremgangsmåde er et problem i forhold til det frie og uafhængige valg.



Et fungerende demokrati forudsætter to vigtige ting:

1) Ved frie valg skal befolkningen kunne stemme personer ind i den lovgivende forsamling, således at alle føler sig repræsenterede.

2) Alle samfundsborgere skal som led i den demokratiske proces kunne ytre sig frit (i respekt for injurielovgivningen) uden risiko for repressalier, forfølgelse, eksklusion eller lignende fra magthavernes side.

SD’s vælgere kan med rette føle sig sat uden for politisk indflydelse i den svenske rigsdag. Ydermere bliver de forsøgt stigmatiseret som racister og dermed næsten truet til tavshed. Og når stort set den samlede svenske presse er enig om at undlade at beskæftige sig med kritik af Oversveriges indvandringspolitik, så kortsluttes den demokratiske proces til et kritisk niveau. En grundlæggende ændring af hele det svenske samfund er i fuld gang på grund af den voldsomme indvandring. Konsekvenserne for befolkningen er/bliver meget drastiske. Situationen kan hurtigt komme helt ud af kontrol, og udefra virker det ganske surrealistisk at se en nation bevæge sig ud i en sådan deroute.

To eksempler på ufrie svenske medier.

1) Dagens Media i Sverige skrev 31/8 2010, at Sveriges Radio havde afbrudt samarbejdet med en sportsjournalist, fordi denne havde medvirket i en reklamefilm for Sverigedemokraterne. P4 Upplands kanalchef, Andreas Miller, uddybede det sådan: »Det är jätteviktigt, att vi har hög trovärdighet, och att vi står fria politiskt och religöst. Vi köper inte tjänster av någon, som gör politisk propaganda av något slag.«

Gad vist, om en reklamefilm for Moderaterne eller Socialdemokraterne ville blive opfattet som propaganda på same måde?

2) I 2002 udarbejdede ledelsen på Sveriges Radios nyheds- og samfundsredaktion et såkaldt policy-dokument om den journalistiske dækning af Sverigedemokraterne og Nationaldemokraterne forud for den kommende valgkamp (Kristeligt Dagblad 21/6 2002). I dokumentet understregedes det blandt andet, at de to partier ikke måtte betegnes som højrepopulistiske eller indvandringskritiske, men at de skulle kaldes fremmedfjendtlige. Desuden lagde radioledelsen op til, at de to partier ikke skulle have samme sendetid som større partier, samt at journalisterne ikke skulle være objektive, men partiske over for »grupper, som truede de demokratiske grundideer.«

Birthe Rønn Hornbech, rets- og udlændingepolitisk ordfører for Venstre, sagde hertil:

»Det svenske politiske system har således stærkt bekymrende totalitære træk. Den folkelige kontrol med magtapparatet svigter på afgørende punkter, og konsekvenserne kan blive ganske voldsomme.«

Det nuværende kaos på indvandringsområdet er en direkte følge af et politisk system, der stigmatiserer og marginaliserer alle, der har ønske om at forholde sig kritisk til problemet.

I migrationsåret 2015 modtog Sverige 150.000-200.000 indvandrere, og antallet af opholdstilladelser var i 2016 på 64.000. Sverigedemokraterne udgør den eneste politiske opposition mod denne indvandring, og SD mønstrede ved forrige valg 12,9 pct. af de svenske stemmer. Den socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, har sammen med forgængeren, den moderate Fredrik Reinfeldt, dannet fælles front mod SD. SD er simpelthen – sammen med SD’s vælgere – sat uden for politisk indflydelse af de traditionelle partier. Dette er tydeligvis antidemokratisk, og spørgsmålet er, hvor smertegrænsen ligger? Vil Oversverige holde f.eks. 20- 25 pct. uden for indflydelse – eller ligger tallet på 40 pct., hvis det viser sig muligt?

Man må også overveje konsekvenserne for de omgivende lande. I Skandinavien har vi fri ret til at bevæge os rundt mellem landene uden behov for at søge arbejdstilladelse. Man kan desuden frit søge optagelse på højere uddannelser inden for Skandinavien. Sveriges uansvarlige indvandringspolitik kan dermed få store konsekvenser for Danmark, idet alle, der opnår svensk pas, bliver omfattet af den frie bevægelighed i Skandinavien. Det kan derfor hurtigt blive nødvendigt at tage dette samarbejde op til fornyet vurdering.

Det aktuelle svenske rigsdagsvalg er yderligere en test på demokratiets tilstand. Optakten har ikke været god. Sveriges Radios åbenlyse politiske stillingtagen få dage før valget er yderligere et demokratisk problem. Hvor demokratiet i Sverige er på vej hen, er tydeligt – hvor det ender, er et åbent spørgsmål. Men det er tydeligt, at den svenske stat har et stort problem med demokratiet.