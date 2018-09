JP’s leder 9/9 forsimpler en vigtig debat om ytringsfrihed og ender med ren manipulation: »[...] en MF’er fra SF [har] slået til lyd for, at en politiker skulle fratages politiets beskyttelse«, lyder det i lederen, hvorefter skribenten kalder mine synspunkter for åbenlyst udemokratiske. Det er en misforståelse – for selvfølgelig mener SF, at politiet skal beskytte både demonstranter og politikere. Jeg har selv fra allerførste færd forsvaret Jyllands-Postens ret til at offentliggøre satiretegninger.



At jeg er blevet tillagt det modsatte synspunkt skyldes min holdning til den ekstreme aktivist fra den alleryderste nationalistiske højrefløj Rasmus Paludan. Paludan er en hadprædikant og en usædvanlig ondsindet provokatør, hvis primære aktionsform er at tage ud til folks hjem og kaste alskens fornærmelser i ansigtet på dem – bl.a. anklager om pædofili, ifølge Ekstra-Bladet. Det til trods, skal han naturligvis nyde beskyttelse, såfremt han chikaneres i sit daglige liv. Demonstrationer skal også kunne gennemføres trods groteske og naragtige budskaber. Spørgsmålet er bare, hvorvidt der overhovedet er tale om demonstrationer, når Rasmus Paludan laver sine Youtube-happenings for Gud ved hvilken gang.

Politiet har ofte holdninger til, hvornår og under hvilke omstændigheder de yder beskyttelse, hvilken rute der skal benyttes, og hvilke vilkår de arbejder under. Myndighederne har med andre ord en forpligtelse til at tage hensyn til sikkerheden og den forsvarlige brug af politiets ressourcer. Hvor ofte bør Paludan få lov til at benytte politiet som sit private vagtværn, når han igen mener, at det er tid til at tage ud og chikanere folk med tilråb om pædofili og påstået kriminalitet?

At opsøge bestemte mennesker og forulempe dem har intet med en demonstration at gøre.

Jeg har godt bemærket, at nogle sammenligner min kritik med beskyttelsen af det jødiske mindretal. Det er langt ude. Jøderne er i fare for terrorisme og hærværksmænd og samarbejder med politiet.

Slutteligt friholder jeg ikke beboerne fra ansvar i denne debat. Jeg fatter ikke, at de lader sig provokere. I stedet skulle beboerne vise overskud og overbærenhed med den sølle stakkel og fløjte og synge: ”Always look on the bright side of life.”