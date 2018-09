Når landsholdets tre-fire største stjerner med Simon Kjær i spidsen taler om det kollektive og solidaritet, så er det kun for at få landsholdets vandbærere, Superligaens slidere og 1. divisions arbejdsmænd til at støtte stjernernes krav om endnu flere penge til sig selv på alle andres bekostning. Det er hverken kollektivt eller solidarisk, men udtryk for egoisme og grådighed. Simon Kjær har en kæmpeløn uden at betale skat i Danmark.

I stedet for enøjet at pleje personlige kommercielle rettigheder på landsholdets bekostning skulle Simon Kjær hellere være glad for, at han ikke bliver betragtet som skattepligtig i Danmark, når han bijobber for landsholdet. Fars skattehammer rammer nemlig almindelige udlandsdanskere med danske bijob.

Det klæder ikke Simon Kjær, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel at gå i små fodboldstøvler, når de samtidig er så økonomisk privilegerede og skattemæssigt særbehandlede. End ikke en omkostningsfri tak til redningslandsholdet, som med en mandfolkeindsats sparede Danmark fra en udelukkelse, kan det blive til. Kære stjerner, kom nu ind i kampen for Danmark i stedet for jer selv.