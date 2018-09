I en tid hvor virksomhederne efterlyser kvalificeret arbejdskraft, og digitaliseringen er ved at omforme de arbejdsgange, vi kender, er det helt afgørende, at uddannelsernes kvalitet er i stand til at imødekomme nye og ændrede krav på arbejdsmarkedet.



Regeringens udvalg for bedre universitetsuddannelser afleverede i foråret en solid analyse af universitetsuddannelsernes styrker og udfordringer. Og meget går faktisk rigtig godt, men der er samtidig behov for stadige justeringer og nye prioriteringer, hvis fremtidens universitetsuddannelser skal matche det fremtidige – og jo reelt endnu ukendte – arbejdsmarked.

En af de store udfordringer deler universiteterne med andre uddannelsesinstitutioner, da studerende og elever over en bred kam alle istemmer et ønske om mere kontakt med deres undervisere, flere timer og mere feedback.

Og det er da heller ikke vanskeligt at forestille sig, at en opgaveaflevering, der blot bedømmes med et tal uden forklaring, ikke øger ens forståelse af, hvad man gjorde godt og mindre godt.

Tværtimod betyder det, at ens læring står i stampe.

En af de allerstørste barrierer for øget uddannelseskvalitet er de årlige 2 pct.-besparelser på finansloven, som regeringen desværre ønsker at fastholde i de kommende tre år for derefter at fordele midler efter politisk prioritering – dvs. at heller ikke fra 2022 har institutionerne nogen økonomisk sikkerhed, de kan disponere ud fra.

Besparelserne giver igen og igen anledning til fyringsrunder, endnu færre timer og mindre feedback, hvis der ellers er mere at tage af. Uddannelsesbesparelserne har derfor nået et niveau, hvor vi reelt sparer os fattigere, og hvor uddannelseskvaliteten er under markant pres.

I Djøf er vi absolut ikke i tvivl om, at det er på høje tid, at man fra politisk side erkender, at uddannelse ikke er en omkostning på finansloven, som til stadighed bør mindskes, men en reel og helt afgørende investering i vores fælles velfærd og virksomhedernes overlevelse på et stadig mere internationalt marked.

Fra Djøf er opfordringen derfor klar: Stop uddannelsesbesparelserne nu.