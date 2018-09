Debat: Politikernes svigt

De politikere, der har meldt os ind i konventioner, der kolliderer med grundloven eller de danske forbehold, har efter min mening begået svig. De burde have sagt: ”Vi kan desværre ikke tiltræde disse konventioner på grund af de ubrydelige forpligtelser, vi allerede har over for befolkningen, men vi vil gerne i vid udstrækning lægge os op ad bestemmelserne.” De pågældende politikere burde holdes ansvarlige for deres svigt, men det vil ikke ske, for det skal glemmes.

