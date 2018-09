Debat: Bliv på sporet, Henrik Sass

For snart et år siden kom socialdemokraternes Henrik Sass Larsen med en noget overraskende udmelding: Hvis det stod til socialdemokraterne, skulle der ikke ske nye udbud af vores fælles togdrift og optimalt skulle Banedanmark og DSB igen samles til ét selskab. Det kunne man læse på forsiden af JP forleden. Argumentationen var, at det er vejen til bedre og billigere togdrift, og dette blev underbygget af følgende citat fra Sass Larsen: »Det er vores skyld som ansvarlige politikere, at vi har troet på, at udbud og privatisering var en vej til at opnå et bedre og mere effektivt system. Der er jeg nødt til at sige entydigt: Det duer ikke på det her område.«

I Enhedslisten var vi noget (positivt) overraskede over denne udmelding. Jeg havde sådan set ikke forventet, at socialdemokraterne, som flere gange havde støttet udbud af togdriften, nu ville sætte en stopper for det. Det var en glædelig overraskelse, som set med vores øjne indvarslede nye tider for togdriften i Danmark. Nu kunne vi endelig omgøre mange års forkerte beslutninger og fejlslagne strategier på jernbaneområdet. Skuffelsen var så meget større, da det viste sig at Sass’ udmelding tilsyneladende blot var varm luft, som S for alvor ikke ønskede at bakke op om.

S anklager regeringen for ideologisk udlicitering af S-tog

På baggrund af Henrik Sass’ udmelding stillede Enhedslisten nemlig i efteråret 2017 et forslag om netop at stoppe fremtidige udbud af togdriften. Forslaget medtog også udbud, som allerede var besluttet (men ikke effektueret), og bl.a. derfor kunne socialdemokraterne ikke støtte forslaget. Enhedslisten ændrede derfor teksten og lagde sig op ad Henriks Sass’ udmelding. Alligevel ønskede socialdemokraterne ikke at støtte forslaget. Dette kom mildt sagt bag på mig. Er det virkelig sådan, at socialdemokraterne siger ét til befolkningen, men når det kommer til stykket, gør det modsatte? Vores glæde over den indledende udmelding blev erstattet af skuffelse og undren over socialdemokraternes slingrekurs. En ting er situationen her og nu, hvor vi har en borgerlig regering som er sulten efter at sælge ud af arvesølvet, de statslige selskaber – herunder ikke mindst DSB. Men en anden ting er en fremtidig socialdemokratisk regering, som vi trods alt håber vil gøre tingene lidt anderledes.