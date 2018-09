Debat: Skal vi give hånd på det?

Der er stor debat for tiden om, hvorvidt nye danske statsborgere skal være forpligtiget til at give hånd. Det er der nogle af de evt. nye muslimske statsborgere, der gør krav på ikke at skulle.

Der kommer mange mennesker til Danmark med mange forskellige baggrunde og med mange forskellige religioner. Så vidt jeg forstår, er det kun mennesker med muslimsk baggrund, som gør krav på særstatus i forhold til dansk lov og dansk kultur.

Når jeg tænker flere år tilbage, kan jeg ikke erindre mennesker med anden kulturel eller religiøs baggrund, der gør så mange krav gældende om særrettigheder og hensyntagen. Indvandrere fra andre religioner og kulturer indretter sig efter det danske samfunds love, regler og normer i det offentlige rum og dyrker deres egne særinteresser inden for deres egne omgivelser. De er velintegrerede, og de er accepterede danske statsborgere på lige fod med resten af landets indbyggere.

Der er afgjort mange velintegrerede muslimer i det danske samfund, men der så sandelig også rigtig mange ikkevelintegrerede muslimer i det danske samfund.

Var det ikke en opgave for de velintegrerede muslimer at påvirke de ikkevelintegrerede muslimer på en måde, så også de bliver gode, danske statsborgere på lige fod med resten af samfundet? Eller eventuelt finde et sted til dem at bo, hvor de kan leve i fred og fordragelighed med resten af befolkningen. Så Danmark – som tidligere – kan bevæge i retning af et mere homogent samfund i stedet for at blive mere og mere splittet.