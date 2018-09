Folketingskandidat: Hvad er prisen for at vinde valget på Facebook?

Vi kan se det i avisernes debatsider og på de sociale medier. Folketingsvalget nærmer sig. Og selvom Lars Løkke har sagt, at valget først kommer i det nye år, slår finanslovsudspillet det fast: Der er valgkamp.



Kampen for at sprede politiske budskaber intensiveres, og flere folketingsmedlemmer, partier og kandidater bruger værktøjerne, som sociale medier stiller til rådighed – mod betaling. Men ved at betale Facebook for at sprede vores politiske budskaber udstiller vi et demokratisk paradoks: spredning af politiske budskaber mod betaling til autoritativ virksomhed, der ikke tager basalt samfundsansvar og censurer indhold efter egne retningslinjer.

Kort sagt: Den åbne og demokratiske debat forsvinder i en benhård analytisk segmentering af potentielle vælgere på baggrund af deres digitale liv.

Måske kan folketingsvalget vindes på Facebook, men jeg er ikke sikker på, at det er et valg, jeg har tillid til. For hvad er prisen ved at købe valget på Facebook?

Partier og kandidater har til alle tider forsøgt at målrette deres politiske budskaber mod deres vælgergruppe. Det nye er, at kampagnerne kan målrettes så præcist, at du ser andre politiske opslag end din kæreste. For det er ikke kun på baggrund af alder, bopæl og uddannelse.



Facebook opsamler vores religiøse, seksuelle eller politiske interesser, uden at vi har givet samtykke til det. Op til 98 datapunkter. Jeg har oplistet tre her. Forestil dig resten.

Den viden er sprængfarlig dynamit for demokratiet. Og en ren guldkalv for partiernes analyse- og kommunikationsafdelinger.

For et af fundamenterne i et demokrati er, at vi kan have en åben debat om samfundets forhold. En stigende del af den debat foregår online, men når de politiske budskaber målrettes, lukkes de grupper ude, som kampagnen ikke er målrettet. Derfor bliver det rigtigt svært at engagere større dele af samfundet i den samme debat. Vi bliver simpelthen fodret med forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, og hvad partierne står for på baggrund af en analyse af vores digitale liv.

Problemet er ikke kun den kliniske segmentering af vælgergrupper og budskaber – det er også hvem, og hvad vi betaler for det. Når Socialdemokratiet betaler for en reklame med Mette Frederiksen vist til folk i Køge eller på Samsø sammen med den lokale borgmester på Facebook, så støtter partiet det tætteste, vi kommer på et digitalt diktatur.



Jeg synes ikke, at den kontroversielle konspirationsteoretiker Alex Jones er en fin fyr, men jeg bliver kritisk, når det er en privat virksomhed, der uden dommerkendelse med et knips fjerner ham og blokerer alt hans indhold, fordi han ikke efterlever virksomhedens eget kodeks for god opførsel. Det er censur.

Det er sådanne virksomheder, som danske politikere støtter i håbet om at blive valgt. Er det prisen værd?

I Danmark er det forbudt at vise politiske budskaber på tv for at undgå en demokratisk skævvridning, så rige partier kan købe sig til mest taletid. Med digital markedsføring er reklamerne tilpasset modtageren og rykket fra tv’et til computeren eller smartphonen.

Der er grænser for, hvor mange valgplakater og tv-reklamer, der er plads til. Men der er uendeligt med plads på Facebook. Derfor favoriserer den digitale markedsføring de rige partier.

Vi er ikke der, hvor techgiganter som Facebook skal forbydes i Danmark. Men vi må som politikere ikke glemme, at vi rent faktisk har magten til at slukke for dem, hvis de ikke tager et basalt samfundsansvar. Og det skal techgiganterne heller ikke.