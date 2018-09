Der er i øjeblikket en regionsklinik på vej i København. Normalt er regionsklinikker noget, man opretter, fordi der mangler læger. Men Region Hovedstaden mangler ikke læger.



Inden for de sidste par år har man flere steder oprettet regionsklinikker selvom der stod praktiserende læger klar til at passe patienterne.

I Region Syddanmark er det lige blevet besluttet, at der skal være en lægeklinik i Vollsmose. I Odense er der heller ikke lægemangel. Man mener at borgerne fra Vollsmose er ”lægeløse” fordi de skal transportere sig 3-4 km for at komme til lægen. Derfor vil man, med en ændret praksisplan, gøre Vollsmose til et selvstændigt lægedækningsområde. Dette kan føre til at der også kommer en regionsklinik i Odense.

Over 100.000 danskere står uden fast familielæge

Regionsklinikker kan være en rimelig løsning, når regionen står over for et akut problem med lægeløse patienter. Men det er en medicin med alvorlige bivirkninger Lad mig nævne nogle stykker:

- Der bruges flere læger på at passe det samme antal patienter, fordi man tilbyder korttidsvikariater og deltidsstillinger. Dette suger læger fra det øvrige marked.

- Den høje løn i regionsklinikkerne gør det mindre attraktivt for lægerne at købe egen praksis og hindrer dermed rekrutteringen til almen praksis.

- Regionsklinikker presser lønningerne så højt op, at praksis, der behøver vikar i forbindelse med sygdom eller generationsskifte, må give op, hvilket kan føre til praksisophør.

- Regionsklinikker giver ikke patienterne den samme kontinuitet som en fast læge

- Regionsklinikker koster samfundet mere pr. patient end de praktiserende læger.

Samlet set får man med regionsklinikker et dyrere lægetilbud, med mindre kontinuitet. Regionsklinikker forværrer lægedækningen andre steder og skaber en ond cirkel.

Lægeformand: Mangel på læger er ikke kun et udkantsproblem

Det er nemt at undgå en regionsklinik i København. København mangler ikke læger, men lokaler, så lægerne kan få plads til personale. Derfor kan man enten satse på byggeri udpeget til sundhedsformål, eller - helt gratis - indføre en overgangsordning, hvor der ikke stilles så skrappe krav til handicapadgang for at starte en ny klinik.

I Odense har man skabt et problem, som ikke findes. Borgerne i Vollsmose har allerede en læge blot få kilometer fra deres bopæl.

Regionsklinikker bør doseres med yderste forsigtighed. Måske ville Regionerne være mere påpasselige hvis de gik over til at opfatte Danmark som et samlet lægedækningsområde. Så giver det slet ikke mening at oprette regionsklinikker i universitetsbyerne og dermed stjæle læger fra områder, der har reel lægemangel.