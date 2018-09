Mange unge har her efter sommerferien taget hul på deres arbejdsliv. Givetvis sprængfyldt med glæde, gå-på-mod og forventninger. Men desværre har de unge også god grund til at forberede sig på, at stress er en reel risiko i de første år på arbejdsmarkedet. For en ny undersøgelse fra PFA blandt 15.200 beskæftigede kunder viser, at unge under 30 år i højere grad døjer med stresssymptomer end andre beskæftigede. Det er dybt bekymrende.

For starten på arbejdslivet skal ikke være præget af stress, der først og fremmest kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte, men samtidig koste alle parter dyrt. Derfor har vi alle en interesse i og et ansvar for at bidrage til, at unge får en stressfri start på arbejdslivet. Også så de er rustet til det stadig længere arbejdsliv, som de har udsigt til. Den udbredte stress blandt unge medarbejdere skyldes bl.a., at der sker et identitetsskifte, når man går fra at være studerende til at være fuldtidsansat. Man bytter groft sagt sin frihed for økonomisk tryghed, og den proces kan være svær.

Man skal selvfølgelig bevare sine ambitioner, lyst og drive, men der er også grund til at erkende, at det hele ikke bare kommer på én gang. Man skal selvfølgelig bevare sine ambitioner, lyst og drive, men der er også grund til at erkende, at det hele ikke bare kommer på én gang.

Som studerende er man i høj grad sit eget projekt, som lønmodtager bliver man en del af arbejdspladsens projekt. Desuden betyder det første job ofte nye prioriteter, en ny rytme i hverdagen og et større forbrug i takt med en større indtægt. Samtidig etablerer mange sig i samme periode – ligesom vennerne. Hverdagen og de sociale relationer ændrer sig, og man får en helt ny livsstil. Det rykker ved ens identitet.

For den enkelte kræver en god overgang fra studium til arbejdsliv en erkendelse af, at man ikke bare kan drøne hovedkulds derudad i forventning om at præstere perfekt fra første dag. Mange nyuddannede er ambitiøse og har store forventninger til sig selv og deres karriere. De er rundet af en perfektheds- og præstationskultur, hvor det gælder om at være nummer et – både som privatperson på f.eks. sociale medier, men også i professionel sammenhæng som f.eks. studerende. Men man skal have respekt for, at det kan være svært at levere det perfekte fra start i første job, fordi man er uprøvet og ikke har samme erfaring som kollegerne. Man skal selvfølgelig bevare sine ambitioner, lyst og drive, men der er også grund til at erkende, at det hele ikke bare kommer på én gang.

Man skal også overveje sine prioriteter i livet. For når man arbejder hele dagen, er der ikke nødvendigvis overskud til samme sociale aktivitet som i studielivet, hvor det f.eks. var muligt at gå i byen flere gange om ugen. Man skal derfor prioritere dét, der giver energi – og at få ladet batterierne op. Her vil mange unge nok kalde dét at bruge meget tid på mobilen på f.eks. sociale medier for afslappende.

Men det har faktisk den modsatte effekt og kan ligefrem bidrage til at øge stressniveauet. I PFA har vi for nylig indledt et samarbejde med lægen Imran Rashid for netop at sætte fokus på sammenhængen mellem digitale vaner og stress – et område, der også spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre unge en stressfri start på arbejdslivet. Her har også arbejdsgiverne et ansvar. For ifølge eksperter og undersøgelser er “det grænseløse arbejde”, hvor mange aldrig rigtig har fri og f.eks. altid kan skrive mails, en essentiel medvirkende kilde til stress. Som arbejdsplads udstyrer vi medarbejderne med bl.a. pc og mobil, men typisk uden at informere medarbejderne om, at vi forventer, at de som udgangspunkt ikke er tilgængelige i fritiden.

Dette er især relevant i forhold til unge medarbejdere, som i forlængelse af den udbredte perfektheds- og præstationskultur særligt kan have tendens til at være på uafbrudt – også når det gælder arbejdet. Her handler det for virksomhederne om at klæde lederne ordentligt på og sikre, at de har værktøjskassen til at tage imod de unge medarbejdere – herunder at forventningsafstemme. Det er usundt aldrig at hvile og koble af. Det gælder både fra sociale medier og fra ens arbejdsliv.