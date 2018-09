»Beklager, men der er ikke tid til spørgsmål i undervisningen i dag«. De katastrofale nedskæringer på uddannelsesområdet fortsætter med uformindsket kraft. Det har allerede i dag voldsomme konsekvenser for de kommende sygeplejersker, pædagoger, lærere m.v. og dermed for hele vores velfærdssamfund. Og der er kun udsigt til forværring.

Forestil jer en hverdag, hvor en underviser på for eksempel sygeplejerskeuddannelsen eller pædagoguddannelsen starter sin forelæsning for 200 forventningsfulde studerende med sætningen: »I dag er der ikke tid til spørgsmål, gruppearbejde eller fordybelse i særlige emner. Vi skal nemlig nå igennem de samme emner, men på færre timer. Det kan vi kun nå ved, at jeg siger det hele, og I lytter godt efter.«

Det går ikke bare ud over de studerende og de ansatte på professionshøjskolerne. Det går ud over os alle sammen. Det går ikke bare ud over de studerende og de ansatte på professionshøjskolerne. Det går ud over os alle sammen.

Eksemplet ligger desværre meget tæt op ad den virkelighed, som de massive besparelser på uddannelsesområdet har medført. Realiteten er, at kvaliteten af vores uddannelser udhules år for år.

Og det går ikke bare ud over de studerende og de ansatte på professionshøjskolerne. Det går ud over os alle sammen. Det er patienter i sundhedsvæsenet, elever i folkeskolerne og børn i daginstitutionerne, der har brug for dygtige nyuddannede og for en ordentlig indsats med høj kvalitet og med afsæt i den enkeltes behov. Vi ved, at besparelserne rammer kerneområder på vores velfærdsuddannelser. Det er en illusion, hvis man tror, at det ikke gør.

Danmark kommer til at mangle lærere og sygeplejersker

Vores studerende beretter om vilkår, som vi for ganske få år siden ikke havde fantasi til at forestille os. For eksempel at man ikke kan få erstatning for aflyst vejledning. At udstyret på uddannelsesstederne er forældet og ikke ligner det, man møder som færdiguddannet. At vejledning foregår i for store grupper for at spare tid. At noget undervisning foregår via Skype, da underviseren dermed kan undervise på flere matrikler samtidigt. At man ikke får respons på sine opgaver.

At der skæres ned på timeantallet. At mere undervisning foregår som forelæsning i stedet for mindre hold. At der er fyret så meget personale, at der ikke længere er et overblik. Og at underviserne ikke længere har tid til at koordinere med vejlederne på praktikstederne – med det resultat, at undervisningen ikke hænger sammen på tværs. Ovenstående er blevet en realitet, fordi vores nuværende regering siden 2016 systematisk har skåret ned på uddannelsesområdet med 2 pct. hvert år. Det lyder måske ikke af meget i sig selv, men når det drejer sig om hvert år i en årrække, så skærer det dybt i uddannelsernes kvalitet.

Og det har medført adskillige fyringer af dygtige undervisere, ledere og administrativt personale i hele landet. Med regeringens udspil til kommende finanslov er der desværre ikke udsigt til forbedringer i de næste mange år. Ja, vi ved godt, at regeringen har sagt, at de fra 2022 vil sende de besparede penge tilbage til udvalgte områder i sektoren. Men der er ingen garantier for, at sparekniven for de enkelte uddannelser ikke bare fortsætter. Når regeringen siger, at den med dens økonomiske prioriteringer vil løfte velfærden og styrke indsatsen over for bl.a. børn, ældre og sundhed, så skal den vist have dens skolepenge tilbage. For tallene peger i den modsatte retning.