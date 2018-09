Debat: Drop idéen om 22.000 kr. til normalvægtige konfirmander

Regionsrådsmedlem Jørgen Winther (V) har foreslået en ordning, som skulle være medhjælpende til at komme problemet med overvægtige børn til livs – en kommunal gave på 22.000 kr. til normalvægtige konfirmander. Formentlig er dette forslag blevet stillet, fordi han mener, det er vigtigt, at vi som samfund bakker op om den enkelte borgers sundhed.

Og der er jeg helt enig. Men sundhed kan betyde mange ting, og jeg er bange for, at ordet engang imellem får en forkert klang. Det er lovpligtigt, at sundhedsplejersken i løbet af skolealderen fører tilsyn med hvert enkelt barn. Også jeg blev konfronteret med dette tidligt i min folkeskoletid. Som bare syv- eller otteårig blev jeg målt og vejet i enerum med sundhedsplejersken, og jeg fik at vide, hvor jeg lå på skalaen i forhold til de andre børn.

Jeg fik at vide, at jeg var normalvægtig. Lang tid før puberteten, lang tid før jeg af mig selv var begyndt at tænke over, hvad en krop var, og hvordan sådan en burde se ud. Udover den generelle ydmygelse, det nok altid vil være at blive målt om maven af en fremmed, ser jeg en del andre problematikker i de lovpligtige sundhedsplejerskebesøg og måden, som disse er tilrettelagt på. Lad mig fortælle én af mange historier om netop dette. Det er ikke min historie, det er min kærestes – lad os kalde hende Anne.



Anne var på besøg hos sundhedsplejersken i 5. klasse. Hun var på det tidspunkt, hvad hun selv beskriver som en kraftig pige. Efter målingen og vejningen kunne hun følge en graf på computeren ved siden af sundhedsplejersken. BMI’et på 21 hældte akkurat til den forkerte side – hun var overvægtig. Oplysningen om dette blev viderebragt til forældrene via et brev, som hun skamfuldt måtte levere til dem derhjemme.

Det er vigtigt, at der kommer fokus på børns sundhed lige fra den tidlige skolealder og op gennem hele deres skoletid. Endnu vigtigere er det at tage diskussionen og blive enige om, hvad sundhed for børn egentlig er. Er mental sundhed, naturlig udvikling i forhold til kropslig bevidsthed samt et afbalanceret forhold til kost relevant for barnet?

Moren er sygeplejerske, og opmærksomheden på kost har altid været stor i hjemmet. Der bliver kun drukket skummetmælk, og der bliver meget sjældent spist fredagsslik. Anne fik at vide af sin mor, at kurven ikke ville blive ved med at se ud, som den gjorde – om et par år ville hendes hvalpefedt forsvinde af sig selv, så hun havde ingen grund til at bekymre sig. Alligevel kunne hun ikke få ud af hovedet, hvad sundhedsplejersken havde sagt – kurven skulle ændres. Kort tid efter brevets ankomst til hjemmet blev der sendt et program på DR, der handlede om børn, der var overvægtige og skulle tabe sig.

Anne kunne ikke lade være med at identificere sig med børnene. Hun følte sig fed og forkert. Hun havde én gang fået at vide, at hun var tyk, så fra da af var det sandheden. Så hun begyndte at sætte sig nogle mål. Det første mål var, at hun skulle have tabt sig til sin konfirmation. Hun motionerede hver aften, gik til diverse sportsgrene og fantaserede om at være tynd, når hun fik kjolen på. Er det det, der er målet de 22.000 kr.?

At flere børn skal blive motiverede til dette? For det forstår jeg da godt. Hvor ville det være dejligt, hvis man tog børnene til sundhedsplejersken, lovede dem en præmie et par år ude i fremtiden, og så begyndte de ellers at spise sundt og dyrke motion på livet løs ved højt humør. Det er vigtigt med fokus på sundhed. Og det er vigtigt, at der kommer fokus på børns sundhed lige fra den tidlige skolealder og op gennem hele deres skoletid. Endnu vigtigere er det at tage diskussionen og blive enige om, hvad sundhed for børn egentlig er. Er mental sundhed, naturlig udvikling i forhold til kropslig bevidsthed samt et afbalanceret forhold til kost relevant for barnet? Ja, det er i høj grad relevant.

Er det vigtigt, at barnet ved, hvor på kurven det ligger? Nej, det er ikke vigtigt – og jeg tror faktisk slet ikke, det er særlig sundt. For Anne stoppede, desværre, ikke her. Efter konfirmationen, hvor hun for øvrigt var blevet normalvægtig, blev der sat endnu et mål. Nu ville hun være tynd nok til efterskolestart. Og her begyndte træningen at ændre karakter. 400 mavebøjninger hver aften og mindst 12.000 skridt hver dag inden sengetid. Al maden blev noteret i en lille bog sammen med indholdet af kalorier. Til det næste besøg hos sundhedsplejersken i 9. klasse, fik hun et nyt brev med hjem.

Den var stadig gal. Nu var hun bare undervægtig i stedet for. Endnu et besøg, endnu et mærkat. Endnu et mål, der skulle sættes. Anne har det godt i dag, men besøgene hos sundhedsplejersken kunne hun, ligesom mange andre børn, godt have været foruden. Og de, som husker, hvordan det var at komme i puberteten, husker nok også, at kroppen gjorde opmærksom på sig selv. Desværre sætter de obligatoriske sundhedsplejerskebesøg gang i en usund og unødvendig kropslig bevidsthed alt for tidligt i livet. Skal vi virkelig støtte op om det – skal børn ikke have lov at være glade børn?

Naturligvis vil jeg ikke benægte, at vægt også kan være et sundhedsproblem. Det er garanteret nødvendigt at holde øje med, at børn holder sig indenfor et fornuftigt spektrum. Men dette bør foregå under langt mere professionelle og kontrollerede rammer, f.eks. hos lægen, og kommunikationen bør for guds skyld foregå mellem de voksne og aldrig direkte fra den voksne til barnet. Lad i stedet sundhedsplejersken være en fortrolig for børnene. Måske det at have en fortrolig voksen vil hjælpe dem til større sundhed – måske det vil hjælpe dem at blive spurgt: Hvordan har du det i din krop? Og én gang for alle – drop så ideen om de 22.000 kr.