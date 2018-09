Økonomer konstaterer, at unge i dag køber ejerbolig langt sjældnere, end tilfældet var for 30 år siden, og det er en udvikling, som ikke bør fortsætte, fordi de, som kommer sent ind på ejerboligmarkedet, vil være forgældet en stor del af deres liv. Det er utvivlsomt en korrekt iagttagelse, men er det så ikke underligt, at når en ung med fornuftig økonomi og fast arbejde henvender sig til en bank med ønske om at købe ejerbolig, er beskeden, at kan den unge lægge 40 pct. af boligens pris kontant (og det kan jo dreje sig om 0,5-1 mio. kr.), vil banken være behjælpelig med formidling af kreditforeningslån på de sidste 60 pct.? Vil man sætte dette i perspektiv, kan man som ung gå ind i en bilforretning og købe en ny bil til 300.000 kr., og kan man lægge de 20 pct., tager det fem minutter til en telefonopringning, og så er den unge godkendt til at låne 80 pct. af bilens pris. Ejerboligen stiger over en længere periode formentlig i værdi, bilens værdi falder med garanti fra dag et. Derfor er det måske bankernes adfærd snarere end de unges, man skulle have fokus på, hvis omtalte udvikling skal ændres.



Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også JP Debat på Twitter