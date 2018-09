Debat: Så hænges pensionisterne atter ud

Nu er det igen årstid for finanslovsdebat, hvor vi pensionister nok en gang skal hænges ud. Vi er for syge, vi er for dyre i drift. Den årlige mobningstid er begyndt. Jeg har bidraget med min andel til velfærdssamfundet, som vi kaldte det, og som man vel fra politikernes side fortsat kalder det. Jeg har været så heldig at have haft fuldtidsarbejde i hele mit arbejdsliv og undgået at være arbejdsløs så meget som bare én dag. Det er jeg glad og taknemmelig for.

Jeg er imidlertid lige så træt af, at jeg nu ligger velfærdssamfundet til last og er for dyr i drift, efter at jeg for 14 år siden gik på pension, og nu endnu et år skal opleve at blive udsat for denne finanslovsmobning.





Nogle dage kan jeg ikke lade være med at tænke på, at løsningen ligger ligefor: Giv os gamle et tilbud om aktiv dødshjælp. Her er virkelig store besparelser at hente på finansloven. Alternativt: Kan vi ikke snart blive fri for den årlige mobning?