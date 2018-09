Region Midt har hvæsset kniven for at amputere Karkirurgisk Afdeling i Viborg, som er den eneste af de syv danske karkirurgiske afdelinger, der fuldt ud har integreret alle de karkirurgiske funktioner i samme enhed. Den midtvestjyske befolkning sikres hermed optimale og sammenhængende forløb, og ved at prioritere subakutte patientforløb undgås unødige akutte indlæggelser.



Det er altafgørende for patienterne, at afdelingen – som den gør – samlet behersker den relevante behandling af forsnævrede og udvidede pulsårer (arterier) til benene i form af både operationer og ballonudvidelser, og at den mestrer de moderne behandlinger af åreknuder.

At behandle komplicerede sår, hvoraf rigtig mange er lokaliseret til diabetiske fødder, fordrer tilstedeværelsen heraf. Et ”multidisciplinært team”, som er defineret af Sundhedsstyrelsen, er som et af de få steder i landet fuldt etableret til varetagelsen af sårpatienterne i Viborg. Herved spares der store beløb i primærsektoren, hvilket åbenbart ikke er synligt for regionen.

Karkirurgisk Afdeling i Viborg har meget stor patienttilfredshed, og afdelingen bedømmes af de kommende speciallæger som den bedste uddannelsesafdeling i den nordlige halvdel af Jylland. Afdelingen har været storleverandør til puljen af de kommende karkirurgiske speciallæger. Plejepersonalet er dedikeret, hvilket tydeligt fremgår af de mange ”ros”skrivelser, der findes i afdelingens postkasse.

Konklusionen er, at her går det godt! – men en sådan afdeling må vi hellere amputere, siger Region Midt, der har udmeldt så store besparelser, at ovennævnte sammenhænge er svært truede. Et spareprojekt skal ifølge regionen føre til »bedre kvalitet«, »samme kvalitet billigere«, »samme kvalitet 24/7/365« og »at det kliniske personale ikke skal løbe stærkere«.

Den planlagte amputation af den karkirurgiske funktion i Viborg bringer ikke de ældre midt- og vestjyske karkirurgiske patienter i centrum, og den er ikke på deres præmisser. De yngre læger fravælger det karkirurgiske speciale. Når dagen er omme mistes der ben og liv, og det ønskede beløb spares på ingen måde – og en amputeret del kan ikke bringes tilbage.