Debat: De Radikales dyre fejltagelse

Folketings- og EU-parlamentskandidat Poul Elmegaard (R) fremhævede i JP forleden De Radikales udlændinge- og integrationspolitiks fortræffeligheder. De Radikales politik skal bare gennemføres i sin helhed, hvorefter Danmarks (og EU’s) problemer er løst. Indlægget sendte mine tanker tilbage til oktober 2011, hvor De Radikale fik overdraget Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ministeren, Manu Sareen, skrev kort tid efter sin tiltræden et indlæg i JP, hvor han sammen med integrationsborgmesteren i København, Anna Mee Allerslev (R), fortalte, at nu skulle vi vælgere se integrationsproblemerne blive løst. For at vi alle kunne følge med, opfandt de to noget så fint som Det Nationale Integrationsbarometer.

Hvordan gik det så, da De Radikale fik magt og ansvar for området? Jo, det fine barometer rokkede sig ikke ud af stedet. Det kan vi læse i en JP-artikel fra 26/9 2015 med overskriften: “Integration i stampe.” Integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) siger her: »Det er klart, at når vi ikke nåede længere, så har vi ikke gjort nok,« og tilføjer: »Det er en falliterklæring for os [...], at det ikke er lykkedes bedre med integrationen.«

For 20 år siden udtalte den radikale folketingsgruppes retsordfører sig let arrogant om integrationsproblemerne: »De bliver jo som os,« sagde han om indvandrerne. Nej, kære radikale retsordfører, det blev de ikke. Se bare betonklodserne i bybilledet, se på militærbevogtningen ved jødiske institutioner, og Christiansborg er pakket ind i forsvarsværker. Paris og Bruxelles er i undtagelsestilstand. Malmø og Gøteborg burde være det, og vi har vore egne problemområder spredt ud over landet. Tyskland har netop standset al udbetaling af tilskud til 900 tyrkiske moskéer, fordi de kort sagt undergraver det tyske samfund.

Se på diverse statistikker, der klart fortæller, at vore politikere, i særlig grad De Radikale, har begået en alvorlig, uoprettelig og dyr fejltagelse. Selv har den nu forhenværende radikale retsordfører set udviklingen fra første række. Nemlig som forsvarsadvokat ved domstolene for anden og nu tredje generation; uden at han af den grund har udtalt de tre små ord: Jeg tog fejl.