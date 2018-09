I juni blev mit Windows Mail-system delvis ødelagt ved en opdatering af mit Windows 10. Jeg søgte hjælp hos Microsoft Danmark, men blev guidet videre til en side på nettet. Der har min anmodning om hjælp stået uberørt siden, men i dag var der tilsyneladende hjælp at hente – troede jeg. Jeg fik en mail fra Microsoft om, at der var en person, der havde reageret på min anmodning. Det viste sig dog, at personen ikke havde tilbudt sin hjælp, men blot oplyst, at han har samme problem.



Jeg besvarede derfor mailen fra Microsoft: »Hvorfor hjælper I ikke med en løsning på fejl, som Microsoft har forårsaget, i stedet for at sende en sådan intetsigende mail. Personen har jo blot fortalt, at han har samme problem. Udvis nu en smule kundevenlighed i stedet for at skjule jer bag anonymitet«.

Denne mail blev – selvfølgelig – afvist med følgende besked: »En e-mail afsendt fra din e-mailadresse kunne ikke leveres«.

Så er det, at jeg tillader mig at spørge: Hvordan kan det gå til, at Microsoft stadigvæk kan være et af verdens rigeste firmaer? Det må da vist være, fordi kunderne er for naive.