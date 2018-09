Valgkampen i Sverige har været mere beskidt end nogensinde set før på vores breddegrader. Meget tyder på, at danskerne kommer til at opleve samme scenarie, når de skal til valgurnerne inden længe.

Det var et valg, som mest af alt foregik i pressen, og det er endnu en anledning til at diskutere meningsmålinger og exitpolls, for endnu engang viste det sig, at det ikke gik helt, som det blev spået.



Den svenske valgkamp har været et udtryk for, hvor svært det er for befolkningerne i Europa at håndtere tidens konstante og meget forvirrende forandringer. Den populistiske bølge har braget ind over Europa de seneste år. For et folk som os, der siden Anden Verdenskrig har opfattet os selv som den universelle rollemodel, har denne valgkamp været en øjenåbner.

Svenske politikere har lært, at de er nødt til at tale om det, der bekymrer vælgerne. Det er selvfølgelig primært kommet til udtryk ved, at det har været den antielitære og selverklærede profolkelige dagsorden, der har domineret valgkampen manifesteret i Sverigedemokraterne.

Det er første gang nogensinde, det er lykkes at bringe udlændingeproblematikken på banen i Sverige. For Sverige har det været et tidspunkt til selvrefleksion, og vi skal nu se en ny virkelighed, hvor næsten en fjerdedel har sat sin stemme på Sverigedemokraterne, i øjnene. Hvad der nu vil ske, vides ikke, men man kan ikke udskamme 17,4 pct. af vælgerne, for sådan fungerer demokratiet ikke.

Avisleder: Valg efterlader et mere polariseret Sverige

Socialdemokraterne og Moderaterne, de store brede folkepartier, er valgets store tabere. Ingen af partierne har udvist rettidig omhu og været i trit med befolkningens ønsker om at sætte integrationsspørgsmålet på dagsordenen. Ligesom vi har set det i Danmark, hvor Dansk Folkeparti har nappet stemmer fra de store, klassiske partier, har også Sverigedemokraterne været på stemmehugst blandt de store klassiske partier. Dette valg har været blokpolitikkens opløsning.

Mens de store partier taber terræn, er yderpositionerne blevet styrket. Sverigedemokraterne er valgets store vinder, men også de mindre partier, Vänsterpartiet og Centerpartiet, der taler indvandringspolitikken i den modsatte retning af Sverigesdemokraterne, er blevet styrket.

Det viser – ligesom andre steder i Europa - at det er det pragmatiske centrum, der må give sig over for yderpunkterne. Og når centrum rykker sig, bliver de holdbare løsninger på tværs af midten svære at nå til enighed om.

Det er en bevægelse, I kender i Danmark. Det er polariseringen mellem fløjene, som gør, at det bliver svært at nå til enighed om dette valgs allervarmeste kartoffel: indvandringspolitikken.



Blog: Skuffende valgresultat i Sverige

Valgkampen viste også, at også her på vores breddegrader er grænserne er blevet rykket for, hvad der er skik og brug i en valgkamp. Det tror jeg også, at danskerne skal forberede sig på – for polariseringen har også indvirkning på, hvor lødig valgkampene er.

Den svenske valgkamp har været af nærmest amerikanske dimensioner, når det gælder tilsmudsning af modstandere.

Der var Socialdemokraterne, der blev fanget i at have lavet en partihjemmeside på arabisk, hvor der blev spredt fake news om især Moderaterne, og flere af Sverigedemokraternes medlemmer er blevet kastet på porten, efter at det kom frem, at de har en nazistisk fortid.

Miljöpartiet har forsøgt at købe sig til stemmer, og den svenske licensbetalte kanal SVT markerede sig også ved på åben skærm at tage afstand fra udtalelser fra Sverigedemokraternes formand, Jimmie Åkesson.

Selv om Sverigesdemokraternes valg ikke var lige så godt, som det blev spået, har dette valg alligevel markeret et skifte i svensk politik. De to store blokke står usigeligt lige, og nu vil det vise sig, om der alligevel bliver slækket på løfterne om at samarbejde med Sverigedemokraterne.

Sverige står nu foran uger med parlamentarisk kaos. Og når der ingen vindere er, vil det vise sig, om alle nu også ender op med at blive tabere. Forude venter et kompliceret spil om regeringsmagten – og de, der ender op med den, skal kæmpe hårdt den næste tid for at beholde den.

Med andre ord skal svenskerne nu til at stå op til en new normal– hele virkeligheden er shaken and stirred.