Den 12. september stemmes der i EU om copyrightreformen, som berører internettet. Desværre burde den kaldes ”copyrightdeformen”. At beskytte copyright kan nemlig være godt, men særligt paragraf 13 i EU-forslaget er ødelæggende for udveksling og fælles vidensudvikling på internettet, der jo ellers skulle være frit i det henseende. Advarslerne kommer fra NGO’er som Electronic Frontier Foundation og Free Software Foundation samt en række forfattere, journalister, jurister, lovgivere og borgere. De har kigget nærmere på EU-forslaget end blot til overskriften om ejerrettigheder til eksempelvis lyd og billeder.

De fleste internetbrugere inklusive mange statsforvaltninger drager i dag stor og god nytte af fri software, mange uden at tænke over det. Open source er et kendt begreb, men ”åbne koder” i systemer og programmer er ikke nok, for det er ingen garanti mod frihedskrænkende elementer. Forudsætningen for reelt privatliv, frihed og sikkerhed på ens computer er derimod fri software og hardware.

De teknologiske værktøjer til at opsnuse reelle brud på reelle rettigheder på internettet er stadig alt for usikre. Det forhold kombineret med udformningen af reformen er katastrofalt for den nævnte frihed. I frie systemer, også kaldet libre eller non-proprietære systemer, styrer brugeren systemet. I de proprietære eller ufrie kontrollerer systemet brugeren. Folkebevægelsen mod EU opfordrer derfor til at nedstemme copyrightreformen, så vi kan sikre rettigheder på en intelligent og rimelig måde.