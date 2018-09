Antallet af psykiske lidelser blandt unge er de seneste 10 år mere end fordoblet. Lægen, folkeskolelæren, eleven og den fortvivlede forælder er kun et udpluk af dem, som har en mening til skolesystemet – nærmere bestemt karakterer. Der er blevet sat en på mange måder urimelig parallel mellem karakterer og antallet af unge med psykiske lidelser.

I dagens Danmark er du enten et overmenneske, som driver en håndfuld virksomheder – der i øvrigt er bygget op fra bunden med flid og hårdt arbejde ud over det sædvanlige. Eller også er man et offer. Et offer for det ellers gode samfund, vi lever i, hvor du kvit og frit kan tage en uddannelse og gå til lægen efter behov uden i øvrigt selv at have bidraget med en øre til skattesystemet endnu – og det er bare helt fint.

Filmen knækker i det øjeblik, at samfundet ikke må stille krav til dets borgere: Man skal som udgangspunkt tjene sine egne penge, man skal gøre sit bedste i skolen for at blive optaget på en videregående uddannelse osv. Men nu må karakterer ikke længere blive brugt som det mest overskuelige vurderingssystem, da det angiveligt hyler de unge ud af den.

Børn og unge er ikke dumme, de ved godt, at de er gode til matematik, men at kommasætningen måske ikke sidder lige i skabet. Derfor er det også bare en kæmpe sejr for den enkelte elev, når vedkommende så kan se, at karakteren i dansk er rykket et hak opad, fordi man har kæmpet og sat sin lid til det.

»Hvad så for dem, som ikke kan få en eneste god karakter i skolen?« De plejer typisk at være gode til noget andet. Skolen er ikke for alle – og det skal den som sådan heller ikke være. Vi leder efter hår i suppen, som slet ikke er der. Vi skal dyrke det enkelte individs talent, og det er nødvendigvis ikke skolen.