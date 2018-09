Regeringens strategi for mad, måltider og sundhed blev offentliggjort midt i august. Jeg havde set frem til udspillet og blev desværre skuffet. Aldrig har der været så mange ord med så få konkrete indsatser. De fleste pæne ord handler om information, partnerskaber og tilbud, men der mangler i den grad konkrete løsninger.

Hovedinitiativerne i strategien er:

1. Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn.

2. Mærkningsordning for sunde dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

3. Maddannelse i dagtilbud og skoler.

4. Lokal måltidsindsats på Lolland-Falster.

5. Vidensbank for kommunale cases vedr. mad, måltider og ernæring på ældreområdet.

6. Innovationspartnerskab.

7. Styrket kommunikation og proaktiv indsats mod ”fake news”.

8. Etablering af forum for mad, måltider og sundhed.

»Regeringen vil fortsætte arbejdet med at formidle og udbrede de officielle anbefalinger for at sikre flere sunde måltider i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser,« skriver den. Så den har altså besluttet at fortsætte mod afgrunden.

Lige så længe regeringens referenceramme for sundhed er de officielle danske kostråd, vil der være et sundhedsproblem i Danmark. Det er i sig selv et kæmpe problem.

Den skriver videre: »Myndighederne skal i højere grad deltage aktivt, positivt og konstruktivt i debatten med henblik på at fremme evidensbaseret viden, ligesom kommunikationen af de officielle råd og anbefalinger i højere grad skal tage højde for de emner, trends og tvivlsspørgsmål, der optager danskerne.«

Det er superfint at have den strategi for øje, når sundhedsspørgsmål skal formidles til den danske befolkning. Jeg håber så, at regeringen rent faktisk har fingeren på pulsen og fornemmer, hvad der rører sig i befolkningen.

Den fortsætter: »Samtidig skal forbrugerne lettere kunne finde den evidens, der ligger til grund for myndighedernes rådgivning.«

Det glæder jeg mig til at se. Jeg er mere end spændt på at finde ud af, hvor den selv finder den pågældende evidens.

Men emnet for dette debatindlæg er primært møntet på regeringens strategi mod ”fake news”: styrket kommunikation og proaktiv indsats mod ”fake news”.

Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal være gode til at sortere i den enorme informations- og vidensstrøm, men man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Indsatsen mod ”fake news” kan let ramme regeringen som en boomerang.

I stedet for at pege fingre af andre burde regeringen se lidt indad på egen information til den danske befolkning.

De officielle danske kostråd er ikke evidensbaserede, men alligevel bliver de lagt til grund for en ”sund” livsstil. Både befolkning, sundhedspersonale, myndigheder og fødevareproducenter benytter kostrådene og tilhørende anprisninger som grundlag for deres valg, vejledninger og produkter.

Før kostrådenes opdukken eksisterede der ikke livsstilsepidemier, et faktum, der i sig selv burde resultere i et synstjek af selve kostrådene.

Jeg ser regeringens iver efter at bekæmpe ”fake news” som et tydeligt bevis for, at den føler sig klemt af andre vidensformidlere inden for kost og sundhed.

Når regeringen prøver at sætte ildsjæle, bloggere og ”influencere” i et dårligt lys, så forsøger de samtidig at fremhæve og ophøje sig selv og deres styrelser som troværdige og videnskabeligt velfunderede. Men det er de ikke.

Jeg vil nok ikke gå så vidt som til at sidestille ”fake news”-strategien med censur eller berufsverbot. Men for enhver uvildig debattør, blogger eller ”influencer” ligger der en indbygget risiko for at fortabe rettigheder og troværdighed, når det etablerede system giver sig selv retten til at stemple veldokumenteret evidens, logik og sund fornuft som ”fake news”.

På den baggrund bliver det mere end svært at få en positiv, konstruktiv og vidensfremmende dialog mellem det officielle, etablerede systems autoriteter og den voksende underskov af skeptikere og forandringsparate danskere. ”Fake news”-strategien er primitiv og fremmer intet.