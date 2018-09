En af de største sejre for almindelige lønmodtagere i min tid er gennemførelsen af arbejdsmarkedspensionerne. Selv om mange til at starte med hellere ville have pengene i hånden, er vi heldigvis blevet klogere. Om nogle år kan de fleste almindelige lønmodtagere se frem til pæne årlige pensionsudbetalinger oven i folkepensionens grundbeløb. Men i dag er der fortsat knap 300.000 danskere, som kun har deres folkepension at leve for. Og folkepensionen er gennem årene blevet udhulet, fordi reguleringen er sat på minus i forhold til den almindelige lønudvikling.

Rigtigt mange pensionister har taget sagen i egen hånd. De arbejder ved siden af. Beskæftigelsen for personer, der er ældre end 65 år, er stigende. De påtager sig fuldtidsarbejde og deltidsarbejde i langt større omfang end tidligere.

Men risikoen for at blive brandbeskattet af den ekstra arbejdsindtægt er stor. Hvis pensionisten tjener mere end 60.000 kr. årligt, starter modregningen i tillægsydelserne. Med det resultat, at de både betaler skat af deres ekstra arbejdsindtægt og samtidig bliver modregnet i tillægsydelserne. En dummebøde, som får mange arbejdslystne pensionister til at blive hjemme.

Faglige Seniorer har derfor foreslået, at grænsen for modregning bliver sat op til 100.000 kr. Så fra at kunne arbejde uden modregning i eventuelle tillægsydelser en enkelt dag om ugen vil de fleste pensionister kunne arbejde to dage om ugen.

Men hvad så med alle de andre folkepensionister, som efter et langt og slidsomt arbejdsliv må erkende, at de aldrig får mulighed for at sætte deres ben på en arbejdsplads igen? Fordi de er nedslidte, trætte, syge – eller bare for gamle.

Det første vi kan gøre er at genindføre en retfærdig regulering af folkepensionen. I dag bliver folkepensionen reguleret med 0,3 pct. under lønudviklingen, og det har over årene betydet et samlet tab på flere tusinde kroner. Det er ikke rimeligt. Men hvis vi virkelig vil give de fattigste pensionister en hånd, kunne vi hæve folkepensionisternes ældrecheck, som kun kommer de allermest trængende til gode.