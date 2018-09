En søndag med lægevagten i Region Midtjylland: Min fornemmelse var, at jeg talte med en ”maskine”, og at resultatet var givet på forhånd

Søndag den 2. september skulle min mand og jeg besøge min søster i Risskov ved Aarhus. Vi havde aftalt nogle ting, vi skulle foretage os, men ellers have en fredelig søndag.

Vi kom ca. 11.30, og da var min søster netop blevet ringet op af sin tidligere mand, der bor i en ældrebolig tæt på. Han havde det rigtig dårligt med hallucinationer og turde ikke være alene. Han havde også haft det dårligt fredag-lørdag. Min svoger bor i en ældrebolig på grund af Parkinsons og dårlig ryg efter mange rygoperationer m.m.

Min mand og jeg kørte hen til ham. Min søster er på grund af sin egen sygdom ikke selv i stand til at rykke ud. Min svoger lå i sin seng og var meget dårlig. Han var bange, havde haft hallucinationer de seneste nætter, og en anden beboer fra komplekset havde sovet i hans stue om natten, fordi han ikke turde være alene.

Min svoger klarer normalt de fleste ting selv, men var ude af stand til noget som helst. Hverken min mand eller jeg har trods min svogers mange tidligere sygdomme set ham så medtaget før. Hjemmeplejen kom også og var enig.

Jeg ringede til lægevagten for Region Midtjylland vel ca. kl. 12. Jeg syntes, situationen så tilspidset ud og bad om, at vagtlægen kom hurtigt. Det var ikke nogen opløftende samtale. Jeg fik flere gange at vide, at vi måtte vente, og at hurtig udrykning kun kunne ske, hvis patienten var ved at dø, og 112 var også kun til de situationer, hvor patienten var ved at dø.

Min fornemmelse var, at jeg talte med en ”maskine”, og at resultatet var givet på forhånd.

Vi måtte derfor blot vente på en vagtlæge. Min svoger fik på et tidspunkt svært ved at trække vejret og bad inderligt om at måtte blive indlagt og få hjælp. Hjemmeplejen kontaktede på et tidspunkt vagtcentralen og fik at vide, at min svoger var den næste i køen.

Jeg tror, vagtlægen ankom omkring kl. 14. Min mand og jeg fortalte om min svogers situation og hans forskellige sygdomme. Vagtlægen undersøgte ikke min svoger. Han sagde, at han ville give min svoger noget beroligende til natten, så han kunne sove.

En indlæggelse kunne ikke komme på tale, da Parkinsons hørte under neurologerne, hvor der først kunne gøres noget mandag, og hvis vagtlægen indlagde min svoger på akutafdelingen, ville han bare blive udskrevet med det samme igen.

Min mand nævnte på et tidspunkt, at min svoger havde haft flere blodpropper. Det fik vagtlægen til at lytte på min svogers hjerte og lunger. Det var den eneste nærkontakt mellem vagtlægen og min svoger og den eneste undersøgelse overhovedet, der blev foretaget. Der blev således ikke foretaget måling af temperatur, taget puls eller blodtryk eller i øvrigt spurgt ind til noget. Der måtte blot etableres yderligere tilsyn fra hjemmeplejen.

Hvis vi havde affundet os med dette, spekulerer jeg på, om ikke vi havde stået med en patient, der med lægevagtens ord ikke bare var ”ved at dø”, men var død.

Hjemmeplejen kom efterfølgende, og der blev talt om, at min svoger ofte tidligere havde haft blærebetændelse. En vaks social- og sundhedsassistent ville få fat i stix og få undersøgt dette. Min mand og jeg forlod lejligheden for at få frokost.

Da vi kom tilbage en times tid senere, havde den vakse social- og sundhedsassistent fundet ud af, at min svoger havde blærebetændelse og talt med lægevagten, der havde ordineret medicin. Min svoger havde ikke kunnet spise noget til frokost.

Min mand og jeg kørte så til vagtapoteket på Store Torv midt i festugen. Der var naturligvis ingen ledige p-pladser. Godt, at vi var to, så den ene kunne blive siddende i bilen og holde lidt umotiveret i lighed med en række andre biler, som vi konkluderede også kunne have ærinde på vagtapoteket, der var fyldt godt op.

Vi var tilbage ved 16-16.30-tiden, og min svoger fik en pille mod blærebetændelsen. Vi tog kort tilbage til min søster, der var urolig over, at der nu var konstateret blærebetændelse og fortalte, at han tidligere havde haft blærebetændelse, der var ved at gå over i en blodforgiftning, hvor han var blevet uklar og var blevet hasteindlagt og havde fået intravenøst medicin.

Vi tog tilbage til min svoger ved 18-tiden. Min svoger var fortsat uklar og ikke orienteret om tid og hændelser. Vi talte med en social- og sundhedsassistent, der var til stede, om min svogers tidligere reaktion på blærebetændelse.

Han lovede at være opmærksom i løbet af aftenen. I det hele taget kom hjemmeplejen ofte og agerede i det hele på en fin, venlig og professionel måde.

Vi spiste sammen med min søster, men vi var alle stadig urolige over situationen. Min søster fik via Falck etableret kontakt til en sygeplejerske i hjemmeplejen og fortalte om min svogers tidligere reaktion.

Denne sygeplejerske tog dette alvorligt og reagerede på det og ringede kort tid efter tilbage og fortalte, at det var helt galt, feberen var knap 40, og pulsen var meget høj. Hun havde kontaktet lægevagten og sagde, at der ville komme en vagtlæge, for der var tale om en akut indlæggelse. Jeg kørte derop sammen med min niece. Vagtlægen var der. Heller ikke denne vagtlæge ville umiddelbart indlægge min svoger, fordi som han sagde, at intravenøst godt kunne gives i hjemmet med tilsyn af hjemmeplejen. Vi var igennem de samme argumenter som tidligere.

Vagtlægen ønskede, at en sygeplejerske fra akutteamet skulle komme og måle blandt andet min svogers infektionstal. Det blev oplyst, at der var ca. én times ventetid. Klokken var nu 22. Vi ventede. Klokken var vel omkring midnat, da sygeplejersken fra akutteamet kom. Det viste sig, at min svogers infektionstal var tårnhøje. Hans temperatur var 39,8.

Hun anbefalede klart indlæggelse også henset til min svogers situation i øvrigt. Min svoger ville gerne selv indlægges. Han var ude af stand til at gøre noget som helst selv og fortsat uklar. Hun havde så på ny kontakt til lægevagten. Som jeg opfattede det, fik hun da heldigvis afværget, at der fysisk skulle komme endnu en vagtlæge ud for at effektuere indlæggelsen.

Min svoger blev indlagt mellem 00.30 og 01.00, og min niece og jeg kunne forlade stedet kort tid efter. En lang og dybt frustrerende dag var forbi.

Jeg tænker på, hvor mange omkostninger, der kunne være sparet, hvis den første vagtlæge havde undersøgt min svoger og prøvet at finde ud af, hvad der var galt. Der kunne være sparet endnu et vagtlægebesøg, adskillige opkald til lægevagten, besøg af akutsygeplejerske og opkald til hjemmeplejen.

Jeg ved ikke, hvad vagtlægerne honoreres efter og med hvilken takst, men det må have været en dyr dag for samfundet. Min mands og mit indtryk var helt klart, at øvelsen gik ud på for næsten enhver pris at undgå at indlægge min svoger.

De personlige omkostninger for min svogers familie er også store efter sådan en dag, hvor der bruges kræfter, der kunne være brugt langt mere fornuftigt i en familie, hvor der er et familiemedlem med en alvorlig kronisk sygdom.

Igen og igen tænker jeg, at hvis vi havde affundet os med første vagtlæges besøg, hvis min søster ikke havde reageret igen og igen, ville vi så have stået med et familiemedlem, der ikke bare ”var ved at dø”, men var død.

På Skejby Sygehus gik det hurtigt. Jeg tænker, at sygeplejersken fra akutteamet har gjort sit arbejde godt. Min svoger fortalte næste dag, at han var kommet under intravenøs behandling straks efter ankomsten uden spørgsmål eller andet.

Desværre endte historien ikke i nogen happy ending, idet min svoger forblev meget dårlig og forblev indlagt, fordi det havde udviklet sig til en meget kraftig infektion, antageligt forårsaget af en blærebetændelse, hvis omfang ikke straks blev nærmere undersøgt, blandt andet med hensyn til feber, høj puls, infektionstal eller lignende.