Debat: Ingen har ført radikal politik – i sin helhed

I et indlæg i JP forleden skriver Alexander Grandt, at »intet sted i Europa er De Radikales udlændingepolitik blevet en succes.« Det er rigtigt, men hvorfor? Fordi radikal politik intet sted er blevet gennemført i sin helhed. Det kan jeg kun begræde. Radikal politik er at løse virkelige problemer og ikke kaste sig over symbolpolitik.

I 2015 ville Mette Frederiksen placere Socialdemokratiet ”til venstre for midten” – med solidaritet, internationalt samarbejde og humanisme. Det var dengang. Nu har S så støttet 89 ud af 98 stramninger omkring udlændinge i Danmark og ligger nærmest på linje med DF.

Vi skal ikke tage imod alle, vi skal tage imod forfulgte, og vi skal tage imod kvoteflygtninge. Alle grupper skal integreres og bidrage, og det gør de fleste jo heldigvis også. Der er problemer, og de skal løses, men det gør vi ikke ved at fordreje fakta. Fakta er, at rigtig mange flygtninge og indvandrere hver eneste dag yder en stor positiv indsats og bidrager til velfærdsstaten.

Se på arbejdspladserne, se på uddannelsesinstitutionerne, hvor det vrimler med dygtige mennesker, der ikke har rødder i dansk muld eller kultur. Vi kan vælge at se på, hvad der skiller os – sådan er det i dag. Vi kan også vælge at se på, hvad der samler os, og det er faktisk det meste – og det er radikal politik.

Radikal politik er også, at vi heller ikke skal holde hånden over mennesker, der ikke vil demokrati og liberale frihedsværdier. Der tager vi diskussionen, og det er uanset, om det er en forstokket socialdemokrat eller DF’er, en fra Libanon eller en fra Jehovas Vidner for blot at nævne nogle få.

Når Mette Frederiksen på populistisk vis vil »være der, hvor danskerne er« – ja, så er der behov for, at vi siger fra. Radikale Venstre fremlægger forslag og politikker på virkelige problemer. Vi tager diskussionen og prøver at overbevise andre. Sådan bør et demokrati være. Vi skal ikke lefle for flertallet, vi vil gerne have flertal, men det er en anden sag.

Radikale Venstre er altid klar til at tage ansvar – også når der skal træffes svære beslutninger, men for os er det politikken og retningen der tæller, ikke navnet på statsministeren. Vi vil være med til at løse virkelige problemer, derfor stiller jeg op til folketinget.

Fremtiden kan formes, vil du hjælpe med?