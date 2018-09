Den altid fornuftige Henrik Jensen skriver i håndtryksdebatten: »Det er naturligt, at et samfund stiller krav til nyankomne ved overdragelse af statsborgerskab.« Helt enig. Der skal stilles krav – masser af krav. Men er kravet om et håndtryk under ceremonien på rådhuset ved overdragelse af et statsborgerskab nu et af de kloge krav?

Hvordan skal en borgmester reagere, hvis en indvandret kvinde i stedet for at give ham hånden lægger sin hånd på hjertet? Skal hun så tages ud af køen, og dokumentet med hendes statsborgerskab rives i stykker på stedet? Eller hvordan forestiller Inger Støjberg sig, at der skal reageres?

Sagen er nok, at når nogen, som er indstillet til at modtage dansk statsborgerskab, ikke har lyst til at give hånd til repræsentanten for det danske samfund, er der nok noget i den forudgående udvælgelsesprocedure, som er gået galt. De formelle krav har man nok sørget for er overholdt, og ansøgernes kendskab til dansk sprog, kultur, historie og samfundsforhold er undersøgt ved en spørgetest, men det er jo slet ikke nok.

Det er her, det er gået galt. I stedet for at spørge, hvornår den første Olsen-bandefilm kom op i biograferne og lignende ligegyldigheder, er det nogle helt andre spørgsmål, der skal stilles. Om ansøgerens syn på forholdet mellem kønnene, homoseksualitet, kvinders sex før ægteskabet, mænds sex før ægteskabet, kvinders påklædning, eventuelle børns deltagelse i alle skolens aktiviteter, døtres valg af ægtemage, religionsvalg for børn i blandede ægteskaber, forholdet mellem dansk lovgivning og lovgivning, der har sit udspring i den pågældendes religion osv.

Der kan nemt udfærdiges et spørgeskema, der afklarer, hvor vedkommende ansøger er henne i forhold til livet, som det normalt praktiseres her i landet. Det vil sige, om vedkommende har en god chance for at integrere sig og derved kvalificere sig til et dansk statsborgerskab. I så fald vil der nok blive givet hånd.