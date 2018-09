Debat: Flygtninge bør bidrage, mens de er her

Forleden skrev Jyllands-Posten, at Socialdemokratiet ser positivt på regeringens ønske om at kunne sende flygtninge hjem, når der bliver fred i deres land. Det er fornuftig politik og ligger fint i forlængelse af den tidligere SR-regering, som netop indførte den midlertidige beskyttelse af krigsflygtninge.

Af artiklen fremstår det også som om, at vi støtter forslaget om, at flygtninge skal få 1.000 kr. for at afstå fra familiesammenføring. Det er ikke korrekt. Vi synes ikke, at dette er et godt forslag.

På samme måde afviser vi at begrænse eller lukke Integrationsgrunduddannelsen, som har sikret mange udlændinge et arbejde på elevløn. Ligesom vi ønsker at fastholde den økonomiske bonus til flygtninge, der hurtigt lærer dansk.

For Socialdemokratiet er der ingen modsætning mellem at sikre hjemrejse, når der bliver fred, og at flygtninge skal arbejde, mens de er i landet.